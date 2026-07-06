Ο 39χρονος Κροάτης φουνταριστός Λούκα Λόντσαρ επέστρεψε για τη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Ο Λούκα Λόντσαρ έπειτα από ένα διάλειμμα μιας αγωνιστικής περιόδου, επέστρεψε στον Ολυμπιακό.

Ο πειραϊκός σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 39χρονο Κροάτη φουνταριστό, στη δεύτερη θητεία του με το ερυθρόλευκο σκουφάκι μετά τη διετία 2023-2025. Ο Λόντσαρ έρχεται να ενισχύσει με την εμπειρία του τους «ερυθρόλευκους» στη θέση των φουνταριστών, μετά τη μεταγραφή του Κώστα Κάκαρη στη Φερεντσβάρος.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Λούκα Λόντσαρ. Ο διεθνής Κροάτης φουνταριστός (26/6/1987, 1,96μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Είναι η δεύτερη «θητεία» του σπουδαίου Λούκα Λόντσαρ στον Ολυμπιακό. Με το ερυθρόλευκο σκουφάκι, αγωνίστηκε και τη διετία 2023-25, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλά

Την περσινή σεζόν, ο Λούκα Λόντσαρ έπαιξε στην Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής και Κυπελλούχος Κροατίας. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει τρία Champions League, με Προ Ρέκο (2022, 2023) και Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (2016) και δύο ευρωπαϊκά Super Cup. Επίσης, στο παλμαρέ του σε συλλογικό επίπεδο, έχει έξι πρωταθλήματα Κροατίας, πέντε Κύπελλα και τρία πρωταθλήματα Αδριατικής, δύο πρωταθλήματα Ιταλίας και τρία Κύπελλα, καθώς και πολλές ατομικές διακρίσεις.

Ο Λούκα Λόντσαρ είναι ο βασικός φουνταριστός της Εθνικής Κροατίας, με την οποία έχει κατακτήσει 13 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο ασημένιων Ολυμπιακών μεταλλίων (2016, 2024). Επίσης, έχει αναδειχθεί δύο φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η δήλωση του Λούκα Λόντσαρ: "Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, με υψηλές φιλοδοξίες κάθε χρόνο. Οι στόχοι μας είναι, να παλεύουμε για κάθε νίκη και να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια! Πιστεύω στους συμπαίκτες μου, στο επιτελείο μας και μπορούμε να βρεθούμε στο καλύτερο επίπεδό μας, για να πετύχουμε πολλές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια"».

Προηγούμενες ομάδες

2010-11 Μέντβεστσακ (Κροατία)

2011-13 Μπρέσια (Ιταλία)

2013-15 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

2015-21 Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)

2021-23 Προ Ρέκο (Ιταλία)

2023-25 Ολυμπιακός

2025-26 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Τίτλοι

2 Ασημένια μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες

3 Champions League

2 Παγκόσμια πρωταθλήματα

2 LEN Super Cup

6 Πρωταθλήματα Κροατίας

2 Πρωταθλήματα Ιταλίας

3 Πρωταθλήματα Αδριατικής Λίγκας

2 Πρωταθλήματα Ελλάδας

5 Κύπελλα Κροατίας

3 Κύπελλα Ιταλίας

2 Κύπελλα Ελλάδας

1 Μεσογειακό πρωτάθλημα

1 Ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα

2 Χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα

1 Ασημένιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

1 Χάλκινο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

2 Ασημένια μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα

1 Χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Ατομικά βραβεία