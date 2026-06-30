Ο Ρομπόπουλος συνεχίζει στον Απόλλωνα Σμύρνης

Ο Χάρης Ρομπόπουλος για 3η διαδοχική σεζόν θα αποτελέσει βασικό όπλο για τον Απόλλωνα Σμύρνης στη θέση του αμυντικού.

Ο Χάρης Ρομπόπουλος και ο Απόλλων Σμύρνης θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Απόλλων Σμύρνης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον 27χρονο αμυντικό, που για 3η διαδοχική σεζόν θα φορέσει το σκουφάκι της ομάδας.



Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας του για τη σεζόν 2026-27 με τον Χάρη Ρομπόπουλο!

Ο 27χρονος αμυντικός προέρχεται από δύο γεμάτες χρονιές με το κυανόλευκο σκουφάκι και θα συνεχίσει να το φορά για 3η σερί σεζόν, αποτελώντας τον "βράχο" της άμυνας της… αμφίβιας "ελαφράς ταξιαρχίας".

Σε αυτά τα δύο χρόνια ο γεννηθείς στις 20/03/1999 αμυντικός είχε σπουδαία προσφορά στον Απόλλωνα Σμύρνης!

Τόσο την πρώτη του σεζόν, οπότε και, μεταξύ άλλων, σημειώθηκαν οι πρώτες μεγάλες νίκες στη φάση των ομίλων του Euro Cup, όσο και πέρυσι με την πορεία μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου σε Water Polo League και Conference Cup, αλλά και την πρόκριση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ύψους 1,91 μ. Χάρης Ρομπόπουλος διακρίνεται για τον δυναμισμό του, αλλά και την ποιότητα του παιχνιδιού του τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, όπου, και πέρυσι, προσέφερε με ασίστ αλλά και με γκολ (24 σε όλες τις διοργανώσεις).

Σαφώς πρόκειται για έναν από τους πιο σταθερούς και ποιοτικούς αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, ο οποίος θα συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην ¨"ελαφρά ταξιαρχία"!

Ο ίδιος μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo.gr δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για την ομάδα και τον κόσμο της, αλλά και έτοιμος για τις νέες προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα, και με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη, δείξαμε τη δουλειά και τους στόχους μας.

Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα, τους συμπαίκτες μου και τον κόσμο μας. Έχουμε μπροστά μας νέες προκλήσεις και στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε ακόμα πιο δυνατοί, με πάθος και φιλοδοξίες σε Ελλάδα και Ευρώπη"».



