Την παραμονή του Χανς Ντάουμπε για ακόμη μία χρονιά ανακοίνωσε ο Απόλλων Σμύρνης.

Έναν εκ των καλύτερων σκόρερ της Waterpolo League ανδρών ανακοίνωσε ο Απόλλων Σμύρνης. Οι «κυανόλευκοι» θα διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Χανς Ντάουμπε, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για ακόμη μία σεζόν.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στην… αμφίβια «ελαφρά ταξιαρχία» ως μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές της περυσινής περιόδου για την ελληνική υδατοσφαίριση και στη διάρκεια της σεζόν επιβεβαίωσε το γιατί! Ο λόγος για τον Χανς Ντάουμπε, για τον οποίο ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανανεώθηκε η συνεργασία μαζί του και για τη σεζόν 2026-27!

Ο 26χρονος χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι με τις ΗΠΑ θα συνεχίσει να φορά το κυανόλευκο σκουφάκι και να συνθέτει ένα καταπληκτικό δίδυμο «μπομπέρ» με τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς!

Ο χαρισματικός Αμερικανός σκόρερ Χανς Ντάουμπε την περυσινή περίοδο σκόραρε 158 γκολ σε 44 αγώνες (42 σε 11 ματς στην Ευρώπη) με τα χρώματα του Απόλλωνα, εκ των οποίων τα 108 στο πρωτάθλημα! Μάλιστα ήταν ο 2ος σκόρερ της WPL, με την «ελαφρά ταξιαρχία» να κάνει το 1-2 σε αυτή τη λίστα μαζί με τα 139 του Νίκολα Μπογκντάνοβιτς.

Εδώ να σημειώσουμε (και για να αντιληφθούμε καλύτερα το μέγεθος) πως τα 108 γκολ που πέτυχε στην εφετινή Α1 ο Ντάουμπε θα του έδιναν τον τίτλο του 1ου σκόρερ του Πρωταθλήματος κάθε σεζόν από το 1982 και έπειτα πλην του 1997 (Απανασένκο 124), 1998 (Απανασένκο 156), 1999 (Γιώργος Αφρουδάκης 122), 2001 (Γ. Αφρουδάκης 112), 2019 (Μοσκόφ 112) και της φετινής (Μπογκντάνονβιτς 139, που είναι και η 2η καλύτερη ιστορικά επίδοση στην Α1 πίσω από τα 156 του Απανασένκο).

Ο Χανς Ντάουμπε ήταν καθοριστικός σε πολλά κρίσιμα παιχνίδια για τον Απόλλωνα, με τα 11 γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Ποσειδώνιο, τα 9 ενάντια στην Παρτίζαν για το Conference και τα 8 στον 3ο μικρό τελικό με τον ΝΟΒ να αποτελούν κάποιες από τις επιδόσεις του, που ξεχώρισαν.

Βέβαια το σημαντικό είναι πως, πέραν του σκοραρίσματος, διακατέχεται και από ομαδικό πνεύμα, ενώ έδειξε στην πισίνα και τις μεγάλες ικανότητές του στην άμυνα.

Την επόμενη χρονιά θα σμίξει στον Απόλλωνα και με τον συμπαίκτη του στην εθνική των ΗΠΑ και συναθλητή του από τα κολλεγιακά του, κιόλας, χρόνια με το USC (University of Southern California), Μάρκο Βάβιτς, που αποτέλεσε την πρώτη φετινή μεγάλη μεταγραφή των «κυανόλευκων».

Ο Χανς Ντάουμπε, μιλώντας, στο www.apollonwaterpolo.gr δήλωσε περήφανος για την παραμονή του και έδωσε το στίγμα για την επόμενη σεζόν:

"Είμαι περήφανος που συνεχίζω για ακόμη μία χρονιά στον Απόλλωνα. Την περσινή σεζόν θέσαμε γερά θεμέλια, τώρα ήρθε η ώρα να χτίσουμε πάνω σε αυτά και να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά"!».