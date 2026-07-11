Ο Στάθης Λαλιάς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 25 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την ελληνική υδατοσφαίριση, έπαιξε πόλο στον ΠΑΟΚ και στον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης.

Στο πένθος βυθίστηκε η ελληνική υδατοσφαίριση στο άκουσμα της είδησης θανάτου του Στάθη Λαλιά.

Ο Στάθης Λαλιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.

Αγωνίστηκε με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης, ενώ ο πατέρας του Αντώνης, υπήρξε επίσης εμβληματική μορφή του αθλήματος, έχοντας φορέσει για πολλά χρόνια το σκουφάκι του Άρη

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το τμήμα Υδατοσφαίρισης, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο Στάθης υπήρξε παιδί της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Φόρεσε το σκουφάκι του Συλλόγου από τις ακαδημίες υδατοσφαίρισης, και, με την αξία του, έφτασε έως και την ανδρική ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Η απώλειά του γεμίζει θλίψη ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Καλό ταξίδι, Στάθη».