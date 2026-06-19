Οι Απόλλων Σμύρνης και Γαρδίκας συνεχίζουν για 6η χρονιά

Ο Απόλλων Σμύρνης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον διεθνή περιφερεικό Νίκο Γαρδίκα, που θα αγωνιστεί για 6η διαδοχική χρονιά.

Ο Νίκος Γαρδίκας θα συνεχίσει να φορά το σκουφάκι του Απόλλωνα Σμύρνης, με τον σύλλογο να ανανεώνει τη συνεργασία του με τον παίκτη.

Ο διεθνής περιφερειακός θα φορά το σκουφάκι της ομάδας για 6η χρονιά κι αποτελεί βασικό μέλος των επιτυχιών της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του για τη σεζόν 2026-27 με τον Νίκο Γαρδίκα!

Ο 28χρονος διεθνής περιφερειακός, την περυσινή επιτυχημένη σεζόν, συμπλήρωσε πέντε χρόνια παρουσίας και σπουδαίας προσφοράς στην… αμφίβια «ελαφρά ταξιαρχία» και θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερή αξία για τους «κυανόλευκους» στα δεξιά της περιφέρειας για 6η διαδοχική χρονιά!

Αναμφίβολα είναι από τα… βασικά γρανάζια της «μηχανής» του Απόλλωνα όλα αυτά τα χρόνια, όπως και πέρυσι με τον Τεό Λοράντο στην τεχνική ηγεσία, συμβάλλοντας καθοριστικά τόσο στο εκτελεστικό και δημιουργικό κομμάτι, με γκολ και ασίστ, όσο και στην αμυντική λειτουργία με την προσήλωση και τον δυναμισμό του.

Αποτελεί μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες των «κυανόλευκων», με τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη να τον έχουν καθιερώσει στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Ανδρών Θοδωρή Βλάχου, όπως συμβαίνει και τώρα με την προετοιμασία εν όψει της τελικής φάσης του Wolrd Cup στο Σίδνεϊ.

Ο Νίκος Γαρδίκας, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε σημείωσε 68 γκολ σε 39 συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη με το σκουφάκι του Απόλλωνα, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo.gr με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας του δηλώνοντας:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να είμαι μέλος της ομάδας και τη νέα σεζόν, και φυσικά ευχαριστώ το Σύλλογο για την εμπιστοσύνη του αυτά τα χρόνια.

Οι στόχοι θα είναι και τη νέα σεζόν υψηλοί, σε Ελλάδα και Ευρώπη, και εύχομαι να έχουμε πρώτα από όλα υγεία, ώστε μέσα από τη δουλειά που θα κάνουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε".

Καλή επιτυχία στον Νίκο και την ομάδα μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο».