Ο Απόλλων Σμύρνης ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα, Δημήτρη Μπερδέ, υπογράφοντας μαζί του μονοετές συμβόλαιο.

Ο Απόλλων Σμύρνης συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει καλοκαιρινής μεταγραφική περιόδου. Οι «κυανόλευκοι» γνωστοποίησαν την απόκτηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Μπερδέ ενόψει της σεζόν 2026-27 στη Waterpolo League ανδρών.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του, για τη σεζόν 2026-27, με τον Δημήτρη Μπερδέ!

Ο γεννηθείς στις 23/02/2008 τερματοφύλακας, μετρώντας ήδη τρία χρόνια εμπειριών στη Water Polo League, έρχεται στην… ελαφρά ταξιαρχία για να συνθέσει ένα ποιοτικό δίδυμο κάτω από τα γκολποστ με τον Νίκο Μητράκη, σε μια μεταγραφή με το βλέμμα τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον!

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ύψους 1, 91 μ. γκολκίπερ είναι διεθνής με όλες τις ηλικιακές Εθνικές ομάδες που αντιστοιχούν στην ηλικία του, έχοντας, μάλιστα, να επιδείξει και την κατάκτηση δύο χάλκινων μεταλλίων σε διεθνείς διοργανώσεις!

Την τελευταία τριετία συμμετείχε σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις Εθνικών ομάδων, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κάτω των 15 ετών στην Ποντγκόριτσα το 2023, αλλά και το χάλκινο στο ευρωπαϊκό Κάτω των 18 ετών στην Οραντέα το 2025.

Έχει ακόμη να επιδείξει την 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κάτω των 16 ετών στην Μάλτα το 2024, αλλά και την 5η θέση στο Παγκόσμιο Κ18 του φετινού καλοκαιριού στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας.

Μάλιστα, είχε κληθεί και στην Εθνική Νέων Ανδρών Κ20 μετέχοντας μέχρι και πριν λίγες μέρες στην προετοιμασία εν όψει του αντίστοιχου ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Βάρνα της Βουλγαρίας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Δημήτρης Μπερδές ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το πόλο σε ηλικία 10 ετών από τις ακαδημίες του Πανιωνίου προτού μετακινηθεί στα 13 του στο Παλαιό Φάληρο. Με το σκουφάκι του ΑΟΠΦ πέτυχε σημαντικές διακρίσεις κατακτώντας 1 χρυσό και 3 ασημένια μετάλλια στις αναπτυξιακές διοργανώσεις, ενώ, όπως αναφέραμε, αγωνίζεται στη Water Polo League από τα 15 του χρόνια.

Ο 18χρονος ποιοτικός τερματοφύλακας, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo.gr τόνισε για τη μεταγραφή του στους «κυανόλευκους»:

«Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Απόλλωνα, διοίκηση και προπονητές, για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα, μέσω της καθημερινής προπόνησης, να πετύχει όλους τους στόχους της! Νιώθω τεράστια τιμή και ευθύνη που θα φοράω το σκουφάκι της οικογένειας του Απόλλωνα από τη νέα αγωνιστική χρονιά»!

Δημήτρη, καλώς όρισες στην οικογένεια του Απόλλωνα Σμύρνης!».