Ο Κώστας Κάκαρης αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τη Φερεντσβάρος να είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του.

Το κεφάλαιο Ολυμπιακός έκλεισε και με τη... βούλα για τον Κώστα Κάκαρη, με τον πρωταθλητές Ελλάδας να ανακοινώνουν τη λύση συνεργασίας με τον διεθνή 27χρονο φουνταριστό.

Ο Κώστας Κάκαρης το καλοκαίρι του 2024 άφησε την Προ Ρέκο κι επέστρεψε στον Ολυμπιακό, για τη δεύτερη θητεία του μετά την τριετία 2018-2021.

Τώρα στο Final 4 του Champions League στη Μάλτα ο παίκτης έπαιξε τα τελευταία του παιχνίδια με το ερυθρόλευκο σκουφάκι, καθώς θα μετακομίσει στη Βουδαπέστη για να συναντήσει τον Στέλιο Αργυρόπουλο στη Φερεντσβάρος.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«O ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κώστα Κάκαρη. Ο διεθνής φουνταριστός παγκόσμιας κλάσης, από τους κορυφαίους στον κόσμο στη θέση του, τίμησε το ερυθρόλευκο σκουφάκι με το ταλέντο, το πάθος και την αφοσίωσή του. Συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας μας, κατακτώντας πέντε νταμπλ και δύο Super Cup στις δύο θητείες του.

Ο Κώστας ξεχωρίζει για το ήθος και την προσωπικότητά του και θα αποτελεί πάντα μέλος της μεγάλης οικογένειας του Θρύλου!

Κώστα, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου.

Δεν λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν!».