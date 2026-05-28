Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και το Σάββατο πάει για την «σκούπα» στον Πειραιά, στο 62-0 το σερί των «ερυθρόλευκων».

Ο Παναθηναϊκός ήθελε μέσα στο «σπίτι» του να βάλει πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό και να φέρει νέα δεδομένα στους τελικούς της Water Polo League, όμως οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα από τα καλύτερα φετινά τους παιχνίδια, έδωσαν ένα σκληρό μάθημα στο «τριφύλλι», φεύγοντας από το «Σεράφειο» με το εντυπωσιακό 20-14.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών και το Σάββατο (30/5, 17.00, Mega News) έχει την πρώτη ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση τίτλος και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στον σπουδαιότερο των στόχων, το Final 4 του Champions League της Μάλτας.

Παράλληλα, η πειραϊκή ομάδα διεύρυνε το σερί νικών απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο στο 62-0, με την τελευταία νίκη των «πρασίνων» να έχει καταγραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2001 με 7-6, σε παιχνίδι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε κανένα σημείο δεν κατάφεραν να σταθούν ανταγωνιστικοί και να χαρίσουν ικανοποίηση στους φιλάθλους τους που γέμισαν το κολυμβητήριο.

Ο Ολυμπιακός παίρνοντας γκολ από εννέα παίκτες, είχε συνεχώς την πρωτοπορία και ουσιαστικά εξασφάλισε τη νίκη στο δεύτερο μισό της 3ης περιόδου. Εκεί με σερί 4-0 άνοιξε τη διαφορά στο 16-9, την έφθασε στο 19-11, με τα τρία κολλητά γκολ από τον Σκουμπάκη, απλά να περιορίζουν την έκταση της ήττας για τον Παναθηναϊκό.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-5, 3-7, 5-4.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 5, Δήμου 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Δ. Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου.

To πρόγραμμα των τελικών



1ος τελικός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 15-12

2ος τελικός

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 14-20

3ος τελικός

Σάββατο 30/5 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (17.00, Mega News)

4ος τελικός (Αν χρειαστεί)

Δευτέρα 1/6 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (18.00)

5ος τελικός (Αν χρειαστεί)