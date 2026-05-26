Ο Ολυμπιακός αν και βρήκε σθεναρή αντίσταση, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 15-12 στον Πειραιά, για το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League, στο 61-0 το «ερυθρόλευκο» σερί κόντρα στον «αιώνιο».

Ο Ολυμπιακός είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στον Παναθηναϊκό στο 1ο τελικό της Water Polo League, οι «ερυθρόλευκοι» έφθασαν πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 15-12 και έκαναν το πρώτο από τα τρία βήματα, προκειμένου να διατηρήσουν τα σκήπτρα του πρωταθλητή.

Παράλληλα, η πειραϊκή ομάδα διεύρυνε στο 61-0 το σερί των νικών απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του. Η τελευταία νίκη των «πρασίνων» σημειώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2001 με 7-6, σε παιχνίδι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίαστηκε ανταγωνιστικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καταφέρνοντας σε δύο περιπτώσεις να επιστρέψει από το -3, μάλιστα μείωσε σε 12-11 στα 03:16 πριν από το τέλος, όμως δεν άντεξε.

Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε στην αρχή του αγώνα και με τα γκολ των Παπανικολάου και Γκιουβέτση προηγήθηκε με 2-0 (6:43). Ο Γενηδουνιάς σκοράροντας από την περιφέρεια στα 3:23, σήμανε την αντεπίθεση των «ερυθρόλευκων» και με τα γκολ των Γκίλλα (1:08) και Παπαναστασίου (00:21) ήρθε η ανατροπή (3-2).

Ο Νικολαΐδης με γκολ από τα 2μ., ο Ολυμπιακός διεύρυνε το σερί του, για το 4-2, όμως οι «πράσινοι» με διαδοχικά γκολ στον παραπάνω από τους Κουρούβανη και Κοπελιάδη ισοφάρισε σε 4-4 (03:41).

O Ολυμπιακός με τα δύο πρώτα δικά του γκολ με αριθμητικό πλεονέκτημα και τους Kάκαρη και Δήμου διατήρησε προβάδισμα ενός γκολ για το 5-4 (02:25 και το 6-5 (01:26).

H λόμπα από τον Γενηδουνιά, στο τέλος του χρόνου επίθεσης, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 7-5 (05:23), ο Ζάλανκι με εκτέλεση πέναλτι, πέτυχε το 8-6 (04:13) και ο Κάκαρης με γκολ από τα 2μ. έφερε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +3 (9-6).

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, με την εκτέλεση πέναλτι από τον Γκιουβέτση (02:52) και το τελείωμα του Παπανικολάου (2:20), έγινε το 9-8, όμως ο Ζάλανκι με γκολ στον παραπάνω πέτυχε το 10-8 (01:48).

Οι γηπεδούχοι έβγαλαν την άμυνα στον παίκτη λιγότερο στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου και ο Παπαναστασίου με περιφερειακό σουτ από τα δεξιά, έκανε το 11-8 (6:23). Ο Γουάιμπεργκ απέκρουσε εκτέλεση πέναλτι του Γενηδουνιά, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού υπέπεσε σε πέναλτι στη διεκδίκηση της μπάλας κι αυτή τη φορά ο Κάκαρης τον νίκησε για το 12-9 (05:25).

Ο Κοπελιάδης έδωσε μια μικρή ελπίδα στον Παναθηναϊκό, για το 12-10 στα 03:29 πριν από το τέλος και η εκτέλεση πέναλτι από τον Σκουμπάκη για το 12-11, κορύφωσε το ντέρμπι (03:16).

Ο Άνγκιαλ με γκολ στον παραπάνω ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 13-11 (02:41) και ο Μαγυάρος αμυντικός των «ερυθρόλευκων» κλείδωσε τη νίκη, πετυχαίνοντας το 14-11 (01:19).

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-3, 4-3, 5-4.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Δ. Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης



To πρόγραμμα των τελικών

1ος τελικός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 15-12

2ος τελικός

Πέμπτη 28/5 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:00, EΡΤ Sports)

3ος τελικός

Σάββατο 30/5 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (17.00, Mega News)

4ος τελικός (Αν χρειαστεί)

Δευτέρα 1/6 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (18.00)

5ος τελικός (Αν χρειαστεί)