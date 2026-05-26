Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 15-12: «Ερυθρόλευκο» προβάδισμα στους τελικούς
Ο Ολυμπιακός είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στον Παναθηναϊκό στο 1ο τελικό της Water Polo League, οι «ερυθρόλευκοι» έφθασαν πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 15-12 και έκαναν το πρώτο από τα τρία βήματα, προκειμένου να διατηρήσουν τα σκήπτρα του πρωταθλητή.
Παράλληλα, η πειραϊκή ομάδα διεύρυνε στο 61-0 το σερί των νικών απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του. Η τελευταία νίκη των «πρασίνων» σημειώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2001 με 7-6, σε παιχνίδι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Ο Παναθηναϊκός παρουσίαστηκε ανταγωνιστικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καταφέρνοντας σε δύο περιπτώσεις να επιστρέψει από το -3, μάλιστα μείωσε σε 12-11 στα 03:16 πριν από το τέλος, όμως δεν άντεξε.
Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε στην αρχή του αγώνα και με τα γκολ των Παπανικολάου και Γκιουβέτση προηγήθηκε με 2-0 (6:43). Ο Γενηδουνιάς σκοράροντας από την περιφέρεια στα 3:23, σήμανε την αντεπίθεση των «ερυθρόλευκων» και με τα γκολ των Γκίλλα (1:08) και Παπαναστασίου (00:21) ήρθε η ανατροπή (3-2).
Ο Νικολαΐδης με γκολ από τα 2μ., ο Ολυμπιακός διεύρυνε το σερί του, για το 4-2, όμως οι «πράσινοι» με διαδοχικά γκολ στον παραπάνω από τους Κουρούβανη και Κοπελιάδη ισοφάρισε σε 4-4 (03:41).
O Ολυμπιακός με τα δύο πρώτα δικά του γκολ με αριθμητικό πλεονέκτημα και τους Kάκαρη και Δήμου διατήρησε προβάδισμα ενός γκολ για το 5-4 (02:25 και το 6-5 (01:26).
H λόμπα από τον Γενηδουνιά, στο τέλος του χρόνου επίθεσης, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 7-5 (05:23), ο Ζάλανκι με εκτέλεση πέναλτι, πέτυχε το 8-6 (04:13) και ο Κάκαρης με γκολ από τα 2μ. έφερε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +3 (9-6).
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, με την εκτέλεση πέναλτι από τον Γκιουβέτση (02:52) και το τελείωμα του Παπανικολάου (2:20), έγινε το 9-8, όμως ο Ζάλανκι με γκολ στον παραπάνω πέτυχε το 10-8 (01:48).
Οι γηπεδούχοι έβγαλαν την άμυνα στον παίκτη λιγότερο στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου και ο Παπαναστασίου με περιφερειακό σουτ από τα δεξιά, έκανε το 11-8 (6:23). Ο Γουάιμπεργκ απέκρουσε εκτέλεση πέναλτι του Γενηδουνιά, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού υπέπεσε σε πέναλτι στη διεκδίκηση της μπάλας κι αυτή τη φορά ο Κάκαρης τον νίκησε για το 12-9 (05:25).
Ο Κοπελιάδης έδωσε μια μικρή ελπίδα στον Παναθηναϊκό, για το 12-10 στα 03:29 πριν από το τέλος και η εκτέλεση πέναλτι από τον Σκουμπάκη για το 12-11, κορύφωσε το ντέρμπι (03:16).
Ο Άνγκιαλ με γκολ στον παραπάνω ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 13-11 (02:41) και ο Μαγυάρος αμυντικός των «ερυθρόλευκων» κλείδωσε τη νίκη, πετυχαίνοντας το 14-11 (01:19).
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-3, 4-3, 5-4.
Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Δ. Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης
To πρόγραμμα των τελικών
1ος τελικός
- Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 15-12
2ος τελικός
- Πέμπτη 28/5 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:00, EΡΤ Sports)
3ος τελικός
- Σάββατο 30/5 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (17.00, Mega News)
4ος τελικός (Αν χρειαστεί)
- Δευτέρα 1/6 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (18.00)
5ος τελικός (Αν χρειαστεί)
- Τετάρτη 3/6 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (19:30)
