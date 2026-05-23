Mάζης: «Ως Παναθηναϊκός είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε κόντρα στον Ολυμπιακό»

Tι δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στη σειρά των τελικών στη Water Polo League ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός έστω και δύσκολα ξεπέρασε τον Απόλλωνα Σμύρνης σε τρία παιχνίδια στους ημιτελικούς, πετυχαίνοντας τον στόχο πρόκρισης στους τελικούς της Water Polo League ανδρών.

Μετά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί ξανά σε τελικούς του πρωταθλήματος, όπως τότε, έτσι και τώρα απέναντι στον πρωταθλητή Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης, μιλώντας στην ΕΡΤ 2 Σπορ, είπε τα εξής: «O Παναθηναϊκός δεν ήταν προετοιμασμένος να παίξει δύο παιχνίδια με τον Απόλλωνα κι αυτό ήταν δική μου ευθύνη, γιατί όλο αυτό το διάστημα ετοίμαζα την ομάδα για το επόμενο βήμα, που ήταν οι τελικοί.

Τα παιδιά ήταν σε αυτή τη διαδικασία λίγο κουρασμένα, όμως σήμερα έδειξαν πως παρόλη την κούραση, έδειξαν ότι τελικά αυτό που μετράει είναι η καρδιά που δείχνεις.



Τα παιδιά ξέρουν πού παίζουν, ξέρουν αυτή η ομάδα τι αντιπροσωπεύει, τι προσπαθεί να κάνει, τους ευχαριστώ πολύ. Από την αρχή της χρονιάς ο προγραμματισμός μας ήταν να βρεθούμε στους τελικούς, δεν ήταν κάτι κρυφό, έστω και δύσκολα πήραμε την πρόκριση στους τελικούς.

Ο Παναθηναϊκός, λόγω ονόματος, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος αν δεν είναι στον τελικό, ξέρουμε τη δυναμικότητα του αντιπάλου μας, την πληρότητά του, πού είναι, πατάμε στα πόδια μας, δεν είμαστε τρελοί, αλλά από τη στιγμή που φοράμε το τριφύλλι, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε όσο πιο δυνατό έτοιμοι στους τελικούς και να παλέψουμε από το πρώτο, μέχρι το τελευταίο οκτάλεπτο σε κάθε παιχνίδι».