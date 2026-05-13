Ο ΠΑΟΚ στο τέλος «λύγισε» την αντίσταση του Υδραϊκού με 14-13 στο «Ποσειδώνιο» και θέλει μια ακόμα νίκη στη σειρά των play offs για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο ΠΑΟΚ σε ένα δραματικό παιχνίδι νίκησε τον Υδραϊκό με 14-13 στο «Ποσειδώνιο» κολυμβητήριο, πετυχαίνοντας την πρώτη από τις δύο απαραίτητες νίκες στα play offs για τις θέσεις 5-8 στη Water Polo League ανδρών.

Η νικήτρια του ζευγαριού θα εξασφαλίσει μια θέση στο Conference Cup της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, με τον ΠΑΟΚ να κάνει το 1-0 απέναντι στον Υδραϊκό με γκολ από τον Κώστα Χονδροκούκη στα 67 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (20/5) στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας, ενώ αν χρειαστεί τρίτος αγώνας, οι ομάδες θα συναντηθούν ξανά στη στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Μαΐου.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-5, 3-2, 4-4.

Τα Χανιά πέτυχαν το break απέναντι στον ΟΦΘ

Τα Χανιά επικράτησαν επί του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης με 21-12 στο «Ποσειδώνιο» κολυμβητήριο, κάνοντας να το 1-0 στη σειρά για την Β΄ Φάση των play out της Waterpolo League ανδρών.

Το δεύτερο ραντεβού είναι προγραμματισμένο την ερχόμενη Κυριακή (17/5) στις 17:00 στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου και αν ο ΝΟ Χανίων ζευγαρώσει τις νίκες του θα συνεχίσει στην επόμενη φάση των play out. Σε αντίθεση περίπτωση, θα ακολουθήσει και τρίτο ματς την Τετάρτη (20/5, 14:00) στις 14:00 στη Θεσσαλονίκη.

Ο νικητής από αυτή τη σειρά θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον 2ο της Waterpolo League 2, σε μομό νοκ άουτ, αγώνα το Σάββατο 23/5, για μια θέση στη μεγάλη κατηγορία, ενώ ο ηττημένος θα υποβιβαστεί.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 4-5, 1-6, 5-6

ΟΦΘ (Μανώλης Γούναρης): Τσακίρης, Βιτόροβιτς 2, Φουρναράκης, Προσινικλής Ν. 1, Γιώρτσιος, Νάνος, Ιωσήφ 2, Παυλίδης, Δημητριάδης, Προσινικλής Π., Πρωιμάκης 3, Σαλέχ 3, Στάθης, Τάτσης 1, Σταματάκης

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 1, Στάνκοβιτς 4, Ράτζκο 6, Κόρακας 1, Τοράκης, Δρίτσας 2, Ζουζούνης 1, Χατζάκης, Μαζοκοπάκης 4, Χαραλαμπόπουλος 1, Τζανακάκης 1, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης, Λεγάκης