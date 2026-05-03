Σε ένα παιχνίδι που τελείωσε μέσα σε ένταση, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τον Πανιώνιο με 15-13 στο Ρέστειο κολυμβητήριο και στον μικρό τελικό του Conference Cup.

O Aπόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος παρά την απογοήτευσή τους μετά τις ήττες στους ημιτελικούς του Conference Cup, επέστρεψαν στο «Ρέστειο» κολυμβητήριο για την ελληνική μονομαχία και το μετάλλιο στο Final 4 της νεοσύστατης διοργάνωσης, με την «ελαφρά ταξιαρχία» να φθάνει στη νίκη με 15-13.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από το επεισόδιο και τον κίνδυνο γενικής σύρραξης, δύο λεπτά πριν από το τέλος κι ενώ τα δύο σμυρνιώτικα σωματεία ανανέωσαν το ραντεβού τους για το βράδυ της Τετάρτης (6/5, 20:30), για το 2ο αγώνα της προημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος.

Ο Απόλλων προηγήθηκε με 2-0, πριν από τη συμπλήρωση των πρώτων δύο λεπτών. Ο Πανιώνιος σε διάστημα 54 δευτερολέπτων απάντησε (2-2) και με σερί τριών γκολ η ομάδα της Νέας Σμύρνης προηγήθηκε με 6-4 στο 1ο οκτάλεπτο.

Με τους Ανδρέα Μπιτσάκο και Τακάτα ο Πανιώνιος διατήρησε το +2, με 7-5 και 8-6 (4:35), ο Γούνας πιάνοντας στον «ύπνο» τον Νίκο Μητράκη έκανε το 9-7 (1:09), που ήταν το σκορ μετά και το 2ο οκτάλεπτο.

Οι Ρομπόπουλος και Μπογκντάνοβιτς ισοφάρισαν σε 9-9 για τον Απόλλωνα (4:39), ο Καρατζάς διατήρησε το ελάχιστο προβάδισμα για τον Πανιώνιο, για το 10-9 και το 11-10 (3:16).

Όμως ο Απόλλων με δύο γκολ από τον Ντάουμπε κι ένα από τον Λασκαρίδη μπήκε με αέρα δύο γκολ στο 4ο οκτάλεπτο (13-11).

Ο Καπετανάκης μείωσε σε 13-12 (5:44), ο Μπογκντάνοβιτς στην κόντρα έκανε το 14-12 (3:32), ο Κώστας Μπιτσάκος μείωσε εκ νέου σε 14-13 (2:22), με τον Μπογκντάνοβιτς να διαμορφώνει το τελικό 15-13.

Τα οκτάλεπτα: 4-6, 3-3, 6-2, 2-2.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης, Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 4, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης.

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σ. Καρατζάς 2, Παπάκος, Σουζούκι 2, Α. Μπιτσάκος 3, Τακάτα 1, Μουρίκης, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Τρασάι.