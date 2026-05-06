ΠΑΟΚ - Βουλιαγμένη 18-19 (πέν.): Οι «μπέμπηδες» στα ημιτελικά του πρωταθλήματος
Σε ένα δραματικό παιχνίδι η Βουλιαγμένη νίκησε τον ΠΑΟΚ στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 19-18 (14-14 καν. αγ.) στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο και πέρασε στα ημιτελικά των play offs στη Water Polo League ανδρών, όπου με μειονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ολυμπιακό.
Ο ΠΑΟΚ έφθασε πολύ κοντά για να στείλει τη σειρά των προημιτελικών σε 3ο αγώνα στον Λαιμό, όμως δεν τα κατάφερε και θα αντιμετωπίσει τον Υδραϊκό για τις θέσεις 5-8, με τον νικητή του ζευγαριού να εξασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ο «Δικέαφλος» ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα, καθώς προηγήθηκε με 5-0 στο πρώτο οκτάλεπτο (00:24). Η Βουλιαγμένη μείωσε σε 5-2, με τον Γραμματικό να πετυχαίνει το 6-2 για τον ΠΑΟΚ. Οι Ούμποβιτς και Τόττης μείωσαν περισσότερο για τη Βουλιαγμένη σε 6-4, ο ΠΑΟΚ διατήρησε διαφορά τριών γκολ (7-4 και 8-5), με τον Αγγελόπουλο να μειώνει σε 8-6.
Στο 3ο οκτάλεπτο οι Κ. Μπελέσης και Ν. Καστρινάκης ισοφάρισαν για τη Βουλιαγμένη σε 9-9 (5:05), ο Χρ. Μπιτσάκος έδωσε νέο προβάδισμα στους γηπεδούχους, με 10-9 και τον Τε Ριέλε να κάνει το 10-10 (00:12).
Ο Τε Ριέλε έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα για τη Βουλιαγμένη με 11-10 (5:49), ο Τσολακούδης με εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε 11-11 (5:22), ο Γραμματικός με γκολ στον παραπάνω έφερε την ανατροπή με το 12-11 (3:22), με τον Ούμποβιτς να απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 12-12 (2:53).
Το θρίλερ κορυφώθηκε: O Χρήστος Μπιτσάκος με νέο γκολ στον παραπάνω έκανε το 13-12 για τον Δικέφαλο (2:11), η Βουλιαγμένη ισοφάρισε με τον Τε Ριέλε σε 13-13 (1:01) και με γκολ από τον Χατζή στην κόντρα προσπέρασε με 14-13 (00:24), όμως με νέο γκολ από τον Χρήστο Μπιτσάκο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε 14-14 (00:06) κι όλα κρίθηκαν στα πέναλτι.
Εκεί μετά από τέσσερα εύστοχα πέναλτι από κάθε ομάδα, ήρωας της στιγμής για τη Βουλιαγμένη ήταν ο Αναστάσιος Γιαννόπουλος, που αντικατέστησε τον Μανώλη Ανδρεάδη.
Ο 19χρονος απέκρουσε τις εκτελέσεις των Χονδροκούκη και Μαρινάγη, ενδιάμεσα ο Ξενοφών Σιορδίλης, κράτησε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, νικώντας τον Ούμποβιτς, όμως στο 2ο match ball ο Χατζής ευστόχησε, στέλνοντας τη Βουλιαγμένη στα ημιτελικά.
Τα οκτάλεπτα: 5-1, 3-5, 2-4, 4-4.
Τα πέναλτι: 4-5.
ΠΑΟΚ (Θ. Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο 2, Μανθογιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης, Τσολακούδης 3, Χονδροκούκης 1, Ντέλιτς 1, Χ. Μπιτσάκος 3, Γραμματικός 2, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης 2.
Βουλιαγμένη (Ντ. Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 1, Τόττης 1, Δεληγιάννης, Τρούλος, Ούμποβιτς 3, Χατζής 2, Παπανικολάου, Ν. Καστρινάκης 2, Τε Ριέλε 3, Σπάχιτς, Α. Μπελέσης, Γιαννόπουλος, Κ. Μπελέσης 2, Πατσιλινάκος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.