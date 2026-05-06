Η Βουλιαγμένη «λύγισε» την αντίσταση του ΠΑΟΚ στα πέναλτι, πέρασε από το Ποσειδώνιο με συνολικό σκορ 19-18 και πάει να συναντήσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά στη Water Polo League ανδρών.

Σε ένα δραματικό παιχνίδι η Βουλιαγμένη νίκησε τον ΠΑΟΚ στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 19-18 (14-14 καν. αγ.) στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο και πέρασε στα ημιτελικά των play offs στη Water Polo League ανδρών, όπου με μειονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ έφθασε πολύ κοντά για να στείλει τη σειρά των προημιτελικών σε 3ο αγώνα στον Λαιμό, όμως δεν τα κατάφερε και θα αντιμετωπίσει τον Υδραϊκό για τις θέσεις 5-8, με τον νικητή του ζευγαριού να εξασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο «Δικέαφλος» ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα, καθώς προηγήθηκε με 5-0 στο πρώτο οκτάλεπτο (00:24). Η Βουλιαγμένη μείωσε σε 5-2, με τον Γραμματικό να πετυχαίνει το 6-2 για τον ΠΑΟΚ. Οι Ούμποβιτς και Τόττης μείωσαν περισσότερο για τη Βουλιαγμένη σε 6-4, ο ΠΑΟΚ διατήρησε διαφορά τριών γκολ (7-4 και 8-5), με τον Αγγελόπουλο να μειώνει σε 8-6.

Στο 3ο οκτάλεπτο οι Κ. Μπελέσης και Ν. Καστρινάκης ισοφάρισαν για τη Βουλιαγμένη σε 9-9 (5:05), ο Χρ. Μπιτσάκος έδωσε νέο προβάδισμα στους γηπεδούχους, με 10-9 και τον Τε Ριέλε να κάνει το 10-10 (00:12).

Ο Τε Ριέλε έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα για τη Βουλιαγμένη με 11-10 (5:49), ο Τσολακούδης με εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε 11-11 (5:22), ο Γραμματικός με γκολ στον παραπάνω έφερε την ανατροπή με το 12-11 (3:22), με τον Ούμποβιτς να απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 12-12 (2:53).

Το θρίλερ κορυφώθηκε: O Χρήστος Μπιτσάκος με νέο γκολ στον παραπάνω έκανε το 13-12 για τον Δικέφαλο (2:11), η Βουλιαγμένη ισοφάρισε με τον Τε Ριέλε σε 13-13 (1:01) και με γκολ από τον Χατζή στην κόντρα προσπέρασε με 14-13 (00:24), όμως με νέο γκολ από τον Χρήστο Μπιτσάκο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε 14-14 (00:06) κι όλα κρίθηκαν στα πέναλτι.

Εκεί μετά από τέσσερα εύστοχα πέναλτι από κάθε ομάδα, ήρωας της στιγμής για τη Βουλιαγμένη ήταν ο Αναστάσιος Γιαννόπουλος, που αντικατέστησε τον Μανώλη Ανδρεάδη.

Ο 19χρονος απέκρουσε τις εκτελέσεις των Χονδροκούκη και Μαρινάγη, ενδιάμεσα ο Ξενοφών Σιορδίλης, κράτησε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, νικώντας τον Ούμποβιτς, όμως στο 2ο match ball ο Χατζής ευστόχησε, στέλνοντας τη Βουλιαγμένη στα ημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 3-5, 2-4, 4-4.

Τα πέναλτι: 4-5.

ΠΑΟΚ (Θ. Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο 2, Μανθογιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης, Τσολακούδης 3, Χονδροκούκης 1, Ντέλιτς 1, Χ. Μπιτσάκος 3, Γραμματικός 2, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης 2.

Βουλιαγμένη (Ντ. Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 1, Τόττης 1, Δεληγιάννης, Τρούλος, Ούμποβιτς 3, Χατζής 2, Παπανικολάου, Ν. Καστρινάκης 2, Τε Ριέλε 3, Σπάχιτς, Α. Μπελέσης, Γιαννόπουλος, Κ. Μπελέσης 2, Πατσιλινάκος.