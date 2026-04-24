Ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για το Final-4 του Conference Cup, το οποίο θα λάβει χώρα στο Ρέστειο κολυμβητήριο το διήμερο 2-3 Μαΐου.

Το Σάββατο (25/4) θα ξεκινήσει η προπώληση των εισιτηρίων του Final-4 στο Conference Cup, το οποίο θα λάβει χώρα στην Ελλάδα και το Ρέστειο κολυμβητήριο το διήμερο 2-3 Μαΐου. Στη διοργάνωση το ελληνικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Με τη ζήτηση να είναι μεγάλη από τον κόσμο, ο Απόλλων Σμύρνης εξέδωσε ανακοίνωση για προπώληση των εισιτηρίων που αφορά τους φιλάθλους τους, ενημερώνοντάς τους για το πότε και το πού θα μπορέσουν να προμηθευτούν ένα εισιτήριο για το Final-4.

Από τη μεριά του, ο Πανιώνιος έχει επίσης ανακοινώσει στους φιλάθλους πως θα κάνει αντίστοιχη ανακοίνωση για την προπώληση των εισιτηρίων που δικαιούνται οι φίλοι της ομάδας.

Σημειώνεται πως το Σάββατο (2/5) ο Απόλλων Σμύρνης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Χόνβεντ στις 19:00, ενώ στις 21:15 ο Πανιώνιος θα παίξει απέναντι στη Ντε Άκερ. Την Κυριακή (3/5) στις 18:30 είναι προγραμματισμένος ο μικρός τελικός της διοργάνωσης με τον μεγάλο τελικό ν' ακολουθεί στις 21:00.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Η μεγάλη ώρα του Final 4 του Conference Cup για τον Απόλλωνα Σμύρνης , πλησιάζει. Το επόμενο διήμερο 2-3 Μαΐου στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου η… αμφίβια «ελαφρά ταξιαρχία» θα δώσει τη δική της «μάχη» για να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής της νεοσύστατης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ήδη η αδρεναλίνη έχει αρχίσει να… χτυπά στο «κόκκινο».

Το ενδιαφέρον του κόσμου των «κυανόλευκων» είναι τεράστιο και γι’ αυτό αποφασίστηκε από τη διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου να υπάρξει, πέραν της δυνατότητας αγοράς εισιτηρίων ανήμερα των αναμετρήσεων στο Ρέστειο, και προπώληση που θα αφορά τους φιλάθλους του Απόλλωνα Σμύρνης.

Τα σημεία της προπώλησης

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Τεό Λοράντου αντιμετωπίζει το Σάββατο 2 Μαΐου στον 1ο Ημιτελικό την ουγγρική Χόνβεντ στις 7 μ.μ., ενώ οι Τελικοί για την Κυριακή 3 Μαΐου είναι προγραμματισμένοι για τις 6:30 μ.μ. (μικρός, για το χάλκινο μετάλλιο) και στις 9 μ.μ. (Τελικός). Στον 2ο Ημιτελικό του Σαββάτου 2 Μαΐου ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στις 9:15 μ.μ. την ιταλική Ντε Άκερ Μπολόνια.

Υπενθυμίζουμε, ακόμη, πως για κάθε ημέρα του Final 4 του Conference Cup, το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, θα υπάρχει Γενική είσοδος 10 ευρώ. Θα υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο με το οποίο ο κάτοχός του θα μπορεί να παρακολουθήσει το Σάββατο 2 Μαΐου και τους δύο Ημιτελικούς, ενώ ενιαίο εισιτήριο, στην ίδια τιμή, των 10 ευρώ, θα ισχύει και για την Κυριακή 3 Μαΐου για τους δύο Τελικούς. Τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών θα εισέρχονται στο κολυμβητήριο δωρεάν, ενώ τονίζεται πως για το Final 4 δεν ισχύουν οι κάρτες διαρκείας.

Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης, λοιπόν, ανακοινώνει πως από αύριο (25/4) ξεκινά προπώληση εισιτηρίων και για τις δύο ημέρες του Final 4 για τους φιλάθλους των «κυανόλευκων», η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου. Τα σημεία και οι ημερομηνίες διάθεσης έχουν ως εξής:

1) Σάββατο 25 Απριλίου – Σεράφειο: Θα διατίθενται εισιτήρια για το Final 4 του Conference στους φιλάθλους του Απόλλωνα από τις 7 μ.μ., μία ώρα, δηλαδή, πριν την έναρξη του αυριανού 1ου Προημιτελικού της Water Polo League με τον Πανιώνιο μέχρι και τη λήξη της αναμέτρησης.

2) Κυριακή 26 Απριλίου – Γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας», Ριζούπολη: Θα διατίθενται εισιτήρια για το Final 4 του Conference μισή ώρα πριν την έναρξη (και μέχρι τη λήξη) του αγώνα της πρωτοπόρου του 2ου ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ ποδοσφαιρικής μας ομάδας με τον ΓΣ Αργυρούπολης για την 28η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 16:30, με τις ευχές μας για μία ακόμη κυανόλευκη νίκη!

3) Από Δευτέρα 27 Απριλίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου από τις 6 μ.μ. έως και τις 9 μ.μ. από τα γραφεία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΓΣ Απόλλων Σμύρνης στο γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας» στη Ριζούπολη».