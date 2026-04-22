Ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος δίνουν έντονο ελληνικό χρώμα στο Final 4 του Conference Cup, που θα φιλοξενηθεί στο Παλαιό Φάληρο το διήμερο 2-3 Μαΐου.

Το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου το Ρέστειο κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο, θα αποτελέσει το επίκεντρο της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης, με τη διεξαγωγή του 1oυ Final 4 του Conference Cup και τη συμμετοχή του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιώνιου.

Ο Απόλλων Σμύρνης ως οικοδεσπότης, έχοντας τη συνδρομή του Πανιωνίου ΓΣΣ, φιλοξενεί στο «Ρέστειο» κολυμβητήριο, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, το 1ο Final 4 του Conference Cup! Της νεοσύστατης ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην οποία έχει επενδύσει η European Aquatics.

Η περίσταση είναι εξ ορισμού ιστορική: Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανδρικής ελληνικής υδατοσφαίρισης θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας Final 4 ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τέσσερις ομάδες, ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος, η ουγγρική Χόνβεντ και η ιταλική Ντε Άκερ Μπολόνια, που πήραν μέσω των προκριματικών και προημιτελικών γύρων την πρόκριση στο Final 4, θα διεκδικήσουν το διήμερο 2-3 Μαΐου το «στέμμα» του Κυπελλούχου Ευρώπης.

Η ιστορία στα κατάστιχα της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης θα «γράψει» πως το 1ο τρόπαιο του Conference Cup θα υψωθεί στον ελληνικό ουρανό το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου!

Σε έναν Δήμο με ιδιαίτερη σημειολογία, καθώς το Παλαιό Φάληρο ήταν ένας από τους οχτώ βασικούς προσφυγικούς συνοικισμούς στην Αθήνα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, δύο ιστορικές προσφυγικές ομάδες με κοινή γενέτειρά τους την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα τη «μάνα» Σμύρνη, ο Απόλλων και ο Πανιώνιος, θα διεκδικήσουν την κούπα.

Τη δεύτερη ευρωπαϊκή στην ιστορία τους οι «κυανόλευκοι» που σήκωσαν στην Ισπανία το Challenger Cup το 2023, την πρώτη οι «κυανέρυθροι», που έχουν δυο παρουσίες στους τελικούς του Len Trophy το 2009 και το 2011.

Όπως το ίδιο θα κάνουν η κάτοχος του Champions League και του ευρωπαϊκού Super Cup το 2004 Χόνβεντ και η ιδρυθείσα την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αλλά ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη Ντε Άκερ.

Το πρόγραμμα του Final 4

Σάββατο 2 Μαΐου

19:00 1ος Ημιτελικός: Χόνβεντ – Απόλλων Σμύρνης

21:15 2ος Ημιτελικός: Ντε Άκερ Μπολόνια – Πανιώνιος

Κυριακή 3 Μαΐου

18:30 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

Τα εισιτήρια του Final 4

Με απόφαση των διοργανωτών για κάθε ημέρα του Final 4 του Conference Cup θα υπάρχει Γενική είσοδος 10 ευρώ. Θα υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο με το οποίο ο κάτοχός του θα μπορεί να παρακολουθήσει το Σάββατο 2 Μαΐου και τους δύο ημιτελικούς, ενώ ενιαίο εισιτήριο, στην ίδια τιμή, των 10 ευρώ, θα διατίθεται και την Κυριακή 3 Μαΐου για τους δύο Τελικούς. Τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών θα εισέρχονται στο κολυμβητήριο δωρεάν.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται από τα δύο εκδοτήρια στις δύο εισόδους του Ρέστειου κολυμβητηρίου στο Παλαιό Φάληρο τις ημέρες του Final 4 (2-3 Μαΐου). Η διάθεσή τους θα ξεκινά μία ώρα πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα. Επιπλέον τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και προπώληση των εισιτηρίων για τους αγώνες του διημέρου, για την οποία θα ενημερωθείτε σύντονα με νεότερη ανακοίνωση.



