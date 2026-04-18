Την επιστροφή του Λούκα Λόντσαρ στο λιμάνι φαίνεται να έχει βάλει... μπροστά ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της μεταγραφικής του ενίσχυσης για την επόμενη σεζόν.

Όπως ο Παναθηναϊκός, έτσι και ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει τελειώσει η σεζόν, αλλά κάνει ήδη προετοιμασία για την επόμενη. Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά στη Waterpolo League ανδρών και στα... ραντάρ τους έχουν έναν παλιό γνώριμο.

Πιο συγκεκριμένα, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θέλουν να ενισχυθούν στη θέση του φουνταριστού και στα πλάνα τους έχουν τον Λούκα Λόντσαρ. Ο Ούγγρος φουνταριστός, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά αγωνιζόταν με το σκουφάκι του Ολυμπιακού, φέτος παίζει για χάρη της Μλάντοστ.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να κοιτάει πολύ θερμά αυτή την υπόθεση και μάλιστα φαίνεται να είναι διατεθειμένος να προτείνει διετές συμβόλαιο στον έμπειρο φουνταριστό.

Σημειώνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα του Σαββάτου (18/4, 18:15) θ' αναμετρηθούν με τον Παναθηναϊκό για την 8η και τελευταία αγωνιστική της Β' Φάσης στο πρωτάθλημα. Ένα ντέρμπι γοήτρου, καθώς το πλεονέκτημα έδρας έχει κριθεί.

Την αναμέτρηση αυτή μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω του live στο Gazzetta.