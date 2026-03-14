Μετά από δύο σερί ήττες στη Β' Φάση της Waterpolo League ανδρών, η Βουλιαγμένη επέστρεψε στις νίκες. Κόντρα στο Περιστέρι κυριάρχησε με σκορ 15-5 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στα Play-Offs της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση στο κολυμβητήριο της Χωράφας ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν γκολ - γκολ. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν καλά στο επιθετικό και αμυντικό κομμάτι και δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να πάρουν σαφές προβάδισμα.

Το ισόπαλο 3-3 ήταν το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες μπήκαν στο δεύτερο οκτάλεπτο. Εκεί, το σύνολο του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς βελτιώθηκε στο μέγιστο βαθμό στην άμυνα και χωρίς να επιτρέψει γκολ στους Περιστεριώτες ξέφυγε με τέσσερα τέρματα διαφορά (3-7).

Παρόμοια ήταν και η έκβαση του σκορ στην πρώτη περίοδο της επανάληψης. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν στο μεγαλύτερο μέρος ανέπαφη την εστία τους. Αυτό τους επέτρεψε να φτάσουν στο +6, διαφορά με την οποία πήγαν στο τέταρτο οκτάλεπτο (4-10).

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το Περιστέρι ήταν πρακτικά αδύνατο να επιστρέψει στο σκορ, παρόλα αυτά ο ρυθμός της Βουλιαγμένης δεν έπεσε στο σκοράρισμα. Οι φιλοξενούμενοι προσέθεσαν ακόμη τέσσερα γκολ στην υπέρ τους διαφορά με το 15-5 να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 0-4, 1-3, 1-5

