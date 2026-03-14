Το «στραβοπάτημα» του Υδραϊκού εκμεταλλεύτηκε η Γλυφάδα, η οποία έμεινε μόνη της στην κορυφή των Play-Outs μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής στη Waterpolo League.

Μετά από τρεις αγωνιστικές η βαθμολογία των Play-Outs της Waterpolo League έχει μόνο μία ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Γλυφάδα κυριαρχώντας των Χανίων, με 19-13, εκμεταλλεύτηκαν το στραβοπάτημα του Υδραϊκού, ο οποίος έμεινε ισόπαλος (14-14) με τη Χίο.

Στα δύο ματς που έλαβαν χώρα στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας, η αναμέτρηση της ομώνυμης ομάδας προηγήθηκε. Το σύνολο των νοτίων προαστίων πήρε από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα και όσο περνούσαν τα οκτάλεπτα ανέβαζε το προβάδισμά του. Μάλιστα, στην τέταρτη περίοδο βρέθηκε να προηγείται με έξι τέρματα (14-8), διαφορά την οποία διατήρησε κόντρα στα Χανιά για να διαμορφωθεί το 19-13.

Η νίκη αυτή έφερε στους 30 βαθμούς τη Γλυφάδα και στην κορυφή της βαθμολογίας, στην οποία μετά την ολοκλήρωση του ματς Υδραϊκός - Χίος παρέμεινε μόνη. Στο παιχνίδι που ακολούθησε, η Χίος μπήκε πολύ δυναμικά και απέκτησε προβάδισμα δύο γκολ (1-3), το οποίο και διατήρησε έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (4-6). Βέβαια, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι με επιθετικό κρεσέντο ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ αποκτώντας την ελάχιστη υπέρ τους διαφορά (10-9).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Χίος έφερε το ματς στα ίσα, και στο τελευταίο τρίλεπτο του ματς πήρε απόσταση δύο γκολ από τον Υδραϊκό (11-13). Το σύνολο του Δημήτρη Κραβαρίτη βρήκε τ' αποθέματα για να ισοφαρίσει, ωστόσο δεν κατάφερε την ανατροπή. Το 14-14 ήταν το τελικό σκορ, το οποίο έδωσε από ένα βαθμό στην κάθε ομάδα.

Στα άλλα ματς, ο ΟΦΘ νίκησε με 16-12 τον ΝΟ Πατρών από τον οποίο πήρε απόσταση πέντε βαθμών στην κατάταξη των Play-Outs. Ενώ στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής, ο Εθνικός υπέταξε με 24-9 την ομάδα της Λάρισας.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στα Play-Outs

ΟΦΘ - ΝΟ Πατρών 16-12

Γλυφάδα - Χανιά 19-13

Υδραϊκός - Χίος 14-14

Λάρισα - Εθνικός

Η βαθμολογία