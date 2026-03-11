Waterpolo League: Συνεχίζουν χέρι - χέρι Γλυφάδα και Υδραϊκός
Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Β' Φάσης στη Waterpolo League, Γλυφάδα και Υδραϊκός επικράτησαν στις αναμετρήσεις τους και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας των Play Outs με 27 βαθμούς.
Η Γλυφάδα επικράτησε στη Χίο της ομώνυμης ομάδας με 20-14, παίρνοντας ένα σημαντικό «διπλό». Αντίστοιχα έπραξε και ο Υδραϊκός, ο οποίος στο κολυμβητήριο του Πειραιά νίκησε με 14-9 τον Εθνικό. Με αυτά τα... τρίποντα οι δύο ομάδες έμειναν μαζί στην κορυφή και έκαναν ξεκάθαρο πως η πρωτιά θα κριθεί ανάμεσα στις δύο.
Την ήττα του Εθνικού εκμεταλλεύτηκαν τα Χανιά, τα οποία μείωσαν στους έξι βαθμούς από τους Πειραιώτες. Η κρητική ομάδα πήρε μεγάλη νίκη επί του ΟΦΘ με 15-7 και έφτασε στους 10 βαθμούς.
Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής για τα Play Outs της Waterpolo League ανδρών, ο ΝΟ Πατρών κυριάρχησε της Λάρισας με 26-13 στο πιο παραγωγικό ματς.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Χανιά - ΟΦΘ 15-7
- Χίος - Γλυφάδα 14-20
- Εθνικός - Υδραϊκός 9-14
- ΝΟ Πατρών - Λάρισα 26-13
Η βαθμολογία των PlayOuts
- Υδραϊκός 27
- Γλυφάδα 27
- Χίος 22
- Εθνικός 16
- Χανιά 10
- ΟΦΘ 9
- ΝΟ Πατρών 7
- Λάρισα -1
