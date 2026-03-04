Η Βουλιαγμένη πήρε μία εύκολη νίκη με σκορ 14-5 επί της Γλυφάδας στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών.

Χωρίς προβλήματα κύλησε το απόγευμα για τη Βουλιαγμένη στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας. Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας επικράτησαν με 14-5 της ομώνυμης ομάδας και πήρε το... τρίποντο στη 16η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Η ομάδα της Κικής Λιόση μπήκε από το πρώτο οκτάλεπτο πολύ δυνατά και με πολύ καλή άμυνα επέτρεψε μόνο δύο γκολ στη γηπεδούχο έως το τέλος του ημιχρόνου. Με διαφορά έξι γκολ, η Βουλιαγμένη κατάφερε να βάλει τις βάσεις για τη νίκη (2-8).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Γλυφάδα έκανε το πιο παραγωγικό της οκτάλεπτο με δύο γκολ στο τρίτο, ωστόσο αυτό δεν της επέτρεψε να μειώσει στο σκορ. Η Βουλιαγμένη πήγε με επτά τέρματα διαφορά στην τελευταία περίοδο (4-11). Με τρία γκολ ενεργητικό και ένα παθητικό η Βουλιαγμένη διαμόρφωσε το τελικό 14-5 για να πανηγυρίσει τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 1-3, 2-3, 1-3

Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαρία, Λούδη, Γρηγοροπούλου 2, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 1, Οτσόα 1, Τζωρτζακάκη 1, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Κολοβού, Δασκαλάκη.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Κουτσαντά, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 2, Κρασσά 3, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 5, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.