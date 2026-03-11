Π. Φάληρο - ΠΑΟΚ 8-13: «Καθάρισε» στη β' περίοδο και πήρε το διπλό
Πραγματοποιώντας μία πολύ καλή δεύτερη περίοδο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παλαιού Φαλήρου στο Ρέστειο κολυμβητήριο. Με σκορ 13-8 οι Θεσσαλονικείς προσέθεσαν ακόμη ένα τρίποντο στη συγκομιδή τους για την 3η αγωνιστική της Β' Φάσης στη Waterpolo League.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στο σκορ γκολ - γκολ και να μένουν ισόπαλες (3-3) στο τέλος του πρώτου οκτάλεπτου. Στην επόμενη περίοδο, όμως, ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την άμυνά του και με πολύ καλές επιλογές στην επίθεση ανέβασε την απόσταση στα πέντε τέρματα λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου (4-9).
Στο δεύτερο μισό, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μειώσουν στο σκορ ωστόσο το κατάφεραν, ρίχνοντας στο ένα γκολ τη διαφορά (6-10). Βέβαια, το σύνολο του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου στο τελευταίο οκτάλεπτο επανέφερε το προβάδισμά του στα πέντε γκολ με το 13-8 να είναι το τελικό σκορ.
Με αυτή τη νίκη οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν στους 30 βαθμούς, ενώ το η ομάδα του Φαλήρου έμεινε στους 22.
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-6, 2-1, 2-3
Τα στατιστικά του ματς εδώ.
