Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στο Παλαιό Φάληρο με 13-8 για την 3η αγωνιστική της Β' Φάσης στη Waterpolo League.

Πραγματοποιώντας μία πολύ καλή δεύτερη περίοδο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παλαιού Φαλήρου στο Ρέστειο κολυμβητήριο. Με σκορ 13-8 οι Θεσσαλονικείς προσέθεσαν ακόμη ένα τρίποντο στη συγκομιδή τους για την 3η αγωνιστική της Β' Φάσης στη Waterpolo League.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στο σκορ γκολ - γκολ και να μένουν ισόπαλες (3-3) στο τέλος του πρώτου οκτάλεπτου. Στην επόμενη περίοδο, όμως, ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την άμυνά του και με πολύ καλές επιλογές στην επίθεση ανέβασε την απόσταση στα πέντε τέρματα λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου (4-9).

Στο δεύτερο μισό, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μειώσουν στο σκορ ωστόσο το κατάφεραν, ρίχνοντας στο ένα γκολ τη διαφορά (6-10). Βέβαια, το σύνολο του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου στο τελευταίο οκτάλεπτο επανέφερε το προβάδισμά του στα πέντε γκολ με το 13-8 να είναι το τελικό σκορ.

Με αυτή τη νίκη οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν στους 30 βαθμούς, ενώ το η ομάδα του Φαλήρου έμεινε στους 22.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-6, 2-1, 2-3

Τα στατιστικά του ματς εδώ.