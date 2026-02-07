Χωρίς προβλήματα κύλησε η 13η αγωνιστική στη Waterpolo League για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε με 17-6 του ΠΑΟΚ στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο...

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το αήττητό του στη Waterpolo League ανδρών, νικώντας με 17-6 τον ΠΑΟΚ στο πλάισιο της 13ης αγωνιστικής. Ένα ματς, στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν τις βάσεις για την επικράτηση από το πρώτο ημίχρονο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μπαίνουν μουδιασμένα. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε κοντά στο σκορ με το 3-3 να είναι το σκορ της πρώτης περιόδου. Βέβαια, στη συνέχεια, οι Πειραιώτες ανέβασαν ρυθμό σε άμυνα και επίθεση για να πάρουν πέντε γκολ προβάδισμα στο τέλος του ημιχρόνου (5-10).

Στο υπόλοιπο του ματς, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς συνέχισε να διευρύνει το προβάδισμά του. Μάλιστα, στο τελευταίο οκτάλεπτο δεν δέχθηκε κανένα γκολ από τους Θεσσαλονικείς για να φτάσει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Το 17-6 ήταν το τελικό σκορ του αγώνα, με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου να είναι ο πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων με τέσσερα γκολ.

Οκτάλεπτα: 3-3, 2-7, 1-3, 0-4

ΠΑΟΚ: Βεκρής, Μπέγκο 1, Μανθογιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης, Τσιολακούδης, Χονδροκούκης, Ντέλιτς 3, Μπιτσάκος 2, Γραμματικός, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής.

ΟΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γουβής, Ζάλανγκι 3, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 4, Τζωρτζάτος, Πούρος 2.