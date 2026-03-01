ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 7-11: Νίκη και πρόκριση στην 8άδα του Conference Cup
Ο ελληνικός εμφύλιος ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Πανιώνιο έκρινε ένα εισιτήριο στα προημιτελικά του Conference Cup γυναικών. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε των «ασπρόμαυρων» με 11-7 και προκρίθηκε στην 8άδα της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δείχνουν ζήλο για τη νίκη, η οποία θα έδινε και την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. Βέβαια, ο Πανιώνιος πήρε το προβάδισμα και στο ημίχρονο κατάφερε να πάρει απόσταση τριών γκολ (2-5).
Στη συνέχεια, οι «κυανέρυθρες» διατήρησαν την απόσταση στο σκορ παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να μειώσει. Στο τέταρτο οκτάλεπτο, οι τυπικά φιλοξενούμενες ήταν στο +3 (5-8) και κατάφεραν να το διευρύνουν για να το τελικό 11-7, με το οποίο πανηγύρισαν τη νίκη - πρόκριση.
Δείτε ΕπίσηςConference Cup: Ήττες για Χανιά και ΠΑΟΚ
Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-3, 3-3, 2-3
Τα στατιστικά του αγώνα εδώ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.