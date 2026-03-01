Ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 11-7 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference Cup γυναικών.

Ο ελληνικός εμφύλιος ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Πανιώνιο έκρινε ένα εισιτήριο στα προημιτελικά του Conference Cup γυναικών. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε των «ασπρόμαυρων» με 11-7 και προκρίθηκε στην 8άδα της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δείχνουν ζήλο για τη νίκη, η οποία θα έδινε και την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. Βέβαια, ο Πανιώνιος πήρε το προβάδισμα και στο ημίχρονο κατάφερε να πάρει απόσταση τριών γκολ (2-5).

Στη συνέχεια, οι «κυανέρυθρες» διατήρησαν την απόσταση στο σκορ παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να μειώσει. Στο τέταρτο οκτάλεπτο, οι τυπικά φιλοξενούμενες ήταν στο +3 (5-8) και κατάφεραν να το διευρύνουν για να το τελικό 11-7, με το οποίο πανηγύρισαν τη νίκη - πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-3, 3-3, 2-3

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ