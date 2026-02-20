Παναθηναϊκός: Στο ρελαντί το Περιστέρι και 15 στα 15 στη Water Polo League
Ο Παναθηναϊκός άρχισε με άνετη νίκη επί του ΓΣ Περιστερίου με 15-6 στο «Σεράφειο» την παρουσία του στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος της Water Polo League ανδρών.
Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι και έθεσαν από το πρώτο οκτάλεπτο (6-1) τις βάσεις για το νικηφόρο ξεκίνημα στη δεύτερη φάση και στη 15η συνολικά νίκη τους στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος του αγώνα αναδείχθηκε ο Κοπελιάδης με τέσσερα τέρματα, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Σκουμπάκη και Παπασηφάκη, που σημείωσαν από τρία γκολ ο καθένας.
Τα οκτάλεπτα: 6-1, 3-0, 3-3, 3-2
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Στην πρεμιέρα του Γκρουπ 2, η Γλυφάδα επικράτησε στην Πάτρα του τοπικού ΝΟΠ με 17-11 και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης.
Για το ίδιο γκρουπ, η Λάρισα ενημέρωσε ότι δεν θα ταξιδέψει στη Χίο για την αναμέτρηση με την τοπική ομάδα, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, που σημαίνει ότι ο ΝΟΧ θα κερδίσει το παιχνίδι "στα χαρτιά"
Πρόγραμμα - Βαθμολογίες
Γκρουπ 1
- Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης 15-17
- Παναθηναϊκός-Περιστέρι 15-6
Σάββατο 21/2
- 15:00 Βουλιαγμένη-ΠΑΟΚ
- 18:00 Παλαιό Φάληρο-Ολυμπιακός
Βαθμολογία
- 1.Παναθηναϊκός 45 (15 αγ.)
- 2.Ολυμπιακός 42
- 3.Απόλλων Σμύρνης 39 (15 αγ.)
- 4.Βουλιαγμένη 36
- 5.Πανιώνιος 30 (15 αγ.)
- 6.ΠΑΟΚ 27
- 7.Παλαιό Φάληρο 19
- 8.Περιστέρι 18 (15 αγ.)
Γκρουπ 2
Σάββατο 21/2
- 15:00 Εθνικός-ΟΦΘ
Κυριακή 22/2
- 15:30 Χανιά-Υδραϊκός
Βαθμολογία
- 1.Γλυφάδα 21 (15 αγ.)
- 2.Υδραϊκός 18
- 3.Χίος 16
- 4.Εθνικός 15
- 5.ΟΦΘ 9
- 6.ΝΟΠ 4 (15 αγ.)
- 7.Χανιά 4
- 8.Λάρισα 0
