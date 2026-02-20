Ο Παναθηναϊκός νίκησε στο ρελαντί τον ΓΣ Περιστερίου με 15-6, στην πρεμιέρα του στη β' φάση της Water Polo League ανδρών, φθάνοντας στις 15 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε με άνετη νίκη επί του ΓΣ Περιστερίου με 15-6 στο «Σεράφειο» την παρουσία του στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος της Water Polo League ανδρών.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι και έθεσαν από το πρώτο οκτάλεπτο (6-1) τις βάσεις για το νικηφόρο ξεκίνημα στη δεύτερη φάση και στη 15η συνολικά νίκη τους στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος του αγώνα αναδείχθηκε ο Κοπελιάδης με τέσσερα τέρματα, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Σκουμπάκη και Παπασηφάκη, που σημείωσαν από τρία γκολ ο καθένας.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 3-0, 3-3, 3-2

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Στην πρεμιέρα του Γκρουπ 2, η Γλυφάδα επικράτησε στην Πάτρα του τοπικού ΝΟΠ με 17-11 και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης.

Για το ίδιο γκρουπ, η Λάρισα ενημέρωσε ότι δεν θα ταξιδέψει στη Χίο για την αναμέτρηση με την τοπική ομάδα, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, που σημαίνει ότι ο ΝΟΧ θα κερδίσει το παιχνίδι "στα χαρτιά"

Πρόγραμμα - Βαθμολογίες

Γκρουπ 1

Σάββατο 21/2

15:00 Βουλιαγμένη-ΠΑΟΚ

18:00 Παλαιό Φάληρο-Ολυμπιακός

Βαθμολογία

1.Παναθηναϊκός 45 (15 αγ.)

2.Ολυμπιακός 42

3.Απόλλων Σμύρνης 39 (15 αγ.)

4.Βουλιαγμένη 36

5.Πανιώνιος 30 (15 αγ.)

6.ΠΑΟΚ 27

7.Παλαιό Φάληρο 19

8.Περιστέρι 18 (15 αγ.)



Γκρουπ 2

Σάββατο 21/2

15:00 Εθνικός-ΟΦΘ

Κυριακή 22/2



15:30 Χανιά-Υδραϊκός

Βαθμολογία