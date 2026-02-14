Με σχετική άνεση έκλεισε την πρώτη φάση ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 26-14 του Απόλλωνα Σμύρνης για τη 14η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Με το απόλυτο 14 στα 14 έκλεισε τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της Waterpolo League ανδρών ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν με 26-14 του Απόλλωνα Σμύρνης στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς έφτασε στους 42 βαθμούς στον Β' Όμιλο του πρωταθλήματος, με τους οποίους θα συνεχίσει στη Β' Φάση. Από την άλλη, το σύνολο του Τέο Λοράντου με δύο ήττες από τον Ολυμπιακό και μόνο νίκες θα μπει στην επόμενη φάση με 36 βαθμούς.

Αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στην αρχή του ματς, το οποίο διεύρυναν στα επτά γκολ έως το τέλος του ημιχρόνου (13-6). Στην πιο παραγωγική περίοδο του ματς (μπήκαν 14 γκολ), οι νταμπλούχοι Ελλάδας διεύρυναν κατά δύο τέρματα τη διαφορά τους, κλείνοντας την υπόθεση νίκη (21-12).

Στην τελευταία και διαδικαστική περίοδο, ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε τον επιθετικό ρυθμό του, ανεβάζοντας σε διψήφιο επίπεδο την απόσταση στο σκορ για να διαμορφωθεί το τελικό 26-14 απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Τα οκτάλετπα: 6-3, 7-3, 8-6, 5-3

Ολυμπιακός: Τζωρτζάτος, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς, Φουντούλης, Φούβης 2, Ζάλανκι 1, Δήμου 1, Αλαφραγκής 3, Κάκαρης, 1, Νικολαΐδης 5, Παπαναστασίου 6, Αραπίδης, Πούρος 2, Μάρκογλου 1.

Απόλλων Σμύρνης: Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 5, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος 1, Μύριλος 1, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης 1, Σολανάκης, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης 1, Σαρρός.