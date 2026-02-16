Παναθηναϊκός: Η αντίπαλός του στη φάση των "16" Euro Cup
Μετά την επικράτηση επί της Βουλιαγμένης και την πρόκριση στη φάση των "16" του LEN Euro Cup, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην κλήρωση που έγινε τη Δευτέρα (16/2). Οι «πράσινοι» έμαθαν την αντίπαλό τους, η οποία θα είναι η Γιαντράν Έρτσεγκ Νόβι από το Μαυροβούνιο.
Αναμφίβολα μία καλή πρόκριση για το σύνολο του Δημήτρη Μάζη, το οποίο μπήκε στην κλήρωση στο pot των ανίσχυρων, γλιτώνοντας ομάδες που ήρθαν ως τρίτες από το LEN Champions League.
Σημειώνεται πως η πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των "16" θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, ενώ η δεύτερη θα λάβει χώρα στο Μαυροβούνιο.
Τα ζευγάρια της φάσης των "16" του Euro Cup
- Παναθηναϊκός – Γιαντράν Έρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)
- Οραντέα (Ρουμανία) – Τεράσα (Ισπανία)
- Σαμπαντέλ (Ισπανία) – Σάμπατς (Σερβία)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Ραντνίσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)
- Σαβόνα ( Ιταλία) – Μαρσέιγ (Γαλλία)
- Βάσας (Ουγγαρία) – Βαζούτας (Ουγγαρία)
- Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο) – Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)
- Ζόλνοκι (Ουγγαρία) – Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)
