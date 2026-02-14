Με μεγάλες νίκες έκλεισαν την Α' Φάση της Waterpolo League ανδρών το Περιστέρι και η Χίος για τη 14η αγωνιστική.

Με ευρείες επικρατήσεις έκλεισε την Α' Φάση στην Waterpolo League ανδρών το Περιστέρι και η Χίος. Για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος νίκησαν τον ΟΦΘ και τον ΝΟ Πατρών αντίστοιχα, χωρίς ν' αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά, η ομάδα της Χίου φιλοξένησε τον ΝΟ Πατρών, τον οποίο νίκησε με 17-5. Μία αναμέτρηση, στην οποία οι γηπεδούχοι έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, με τους Πατρινούς να μην μπορούν ν' ακολουθήσουν το ρυθμό. Με αυτή τη νίκη η νησιωτική ομάδα έφτασε στους 16 βαθμούς, ενώ η αντίστοιχη της Αχαΐας έμεινε στους τέσσερις.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 5-0, 5-3, 4-1

Τα στατιστικά του ματς εδώ.

Μισή ώρα αργότερα, το Περιστέρι είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στον ΟΦΘ. Η ομάδα των δυτικών προαστίων επικράτησε με double score (18-9), αφήνοντας την ομάδα της Θεσσαλονίκης στους εννέα βαθμούς και την προτελευταία θέση. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στους 18 βαθμούς και την τέταρτη θέση και έτσι θα βρίσκονται στον όμιλο των ισχυρών στη Β' Φάση του πρωταθλήματος.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 3-5, 6-1, 2-2

Τα στατιστικά του ματς εδώ.