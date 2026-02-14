Βουλιαγμένη: «Ξέσπασε» κόντρα στα Χανιά
Μετά τον αποκλεισμό της από το Euro Cup, η Βουλιαγμένη έβγαλε αντίδραση στο πρωτάθλημα. Απέναντι στην ομάδα των Χανίων πήρε μία ευρεία νίκη με 24-10 για την 14η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.
Με αυτή τη νίκη η Βουλιαγμένη έφτασε τους 36 βαθμούς, με τους οποίους θα συνεχίσει στη Β' Φάση. Από την άλλη, η ομάδα της Κρήτης έμεινε στους τέσσερις βαθμούς, ούσα τελευταία στον Α' Όμιλο.
Η αναμέτρηση έχασε από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον της. Το σύνολο του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς έθεσε από νωρίς τις βάσεις για το... τρίποντο, παίρνοντας στο ημίχρονο απόσταση εννέα γκολ (14-5). Η συνέχεια ήταν αντίστοιχη, με την ομάδα του Λαιμού να σκοράρει κατά ριπάς και να φτάνει σε μία άνετη επικράτηση με σκορ 24-10.
Τα οκτάλεπτα: 7-2, 7-3, 7-3, 3-2
Τα στατιστικά του αγώνα εδώ
