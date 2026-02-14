Βουλιαγμένη: «Ξέσπασε» κόντρα στα Χανιά

Δημήτρης Μύτικας
Βουλιαγμένη, Χανιά, Watepolo League

bet365

Η Βουλιαγμένη πήρε μία άνετη νίκη επί των Χανίων με σκορ 24-10 για τη 14η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Μετά τον αποκλεισμό της από το Euro Cup, η Βουλιαγμένη έβγαλε αντίδραση στο πρωτάθλημα. Απέναντι στην ομάδα των Χανίων πήρε μία ευρεία νίκη με 24-10 για την 14η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Με αυτή τη νίκη η Βουλιαγμένη έφτασε τους 36 βαθμούς, με τους οποίους θα συνεχίσει στη Β' Φάση. Από την άλλη, η ομάδα της Κρήτης έμεινε στους τέσσερις βαθμούς, ούσα τελευταία στον Α' Όμιλο.

Η αναμέτρηση έχασε από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον της. Το σύνολο του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς έθεσε από νωρίς τις βάσεις για το... τρίποντο, παίρνοντας στο ημίχρονο απόσταση εννέα γκολ (14-5). Η συνέχεια ήταν αντίστοιχη, με την ομάδα του Λαιμού να σκοράρει κατά ριπάς και να φτάνει σε μία άνετη επικράτηση με σκορ 24-10.

Δείτε Επίσης

Θοδωρής Βλάχος στο Gazzetta: «Δεν υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό»
image

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 7-3, 7-3, 3-2

 

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Α1 ΑΝΔΡΩΝ Τελευταία Νέα