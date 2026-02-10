Θοδωρής Βλάχος στο Gazzetta: «Δεν υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό»

Η Εθνική ομάδα, σε όλα τα παιχνίδια της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ξεκινούσε με τον Τζωρτζάτο βασικό. Πώς φτάσατε στην απόφαση να ξεκινήσετε με άλλο τερματοφύλακα στον ημιτελικό; Όχι πως έφταιξε αυτή η αλλαγή στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά το λέω από την άποψη πως η θέση του τερματοφύλακα είναι κομβική καθώς μιλάμε για τον πυλώνα της άμυνας.

«Δεν θέλω ν' αναφερθώ σε αθλητές, γιατί αν το κάνω θ' αδικήσω κάποιους. Όπως έχω δύο παίκτες δεξιά, δύο ή τρεις φουνταριστούς, έτσι υπάρχουν και δύο τερματοφύλακες. Αμφότεροι είναι ικανοί να κάνουν το καλύτερο παιχνίδι τους ή το χειρότερο ή ένα κακό. Κανείς παίκτης δεν είναι σίγουρο πως θα αποδώσει "10". Στη διάρκεια ενός τουρνουά βλέπεις την κατάσταση των παικτών.

Ο Τζωρτζάτος έκανε ένα πολύ καλό τουρνουά στη Σιγκαπούρη. Είναι έτοιμος δηλαδή να προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα. Παρόμοια έχει κάνει και ο Ζερδεβάς σε προηγούμενες διοργανώσεις, ο οποίος συνεχίζει να είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας.

Η απόφαση δεν έχει να κάνει με... λαγό από το καπέλο. Είναι μέσα στην ευχέρεια που έχω να μπορέσω να χρησιμοποιήσω ανά πάσα στιγμή έναν από τους δύο».

Παρατηρούμε πως μετά από «βαριές» ήττες, πως η Εθνική ομάδα ανδρών παρουσιάζει ένα πρόσωπο που σε κάνει ν' απορείς πόσο κρίμα είναι που δεν βρίσκεται στον τελικό. Πιστεύετε πως υπάρχει κάποιο... βάρος στα κομβικά ματς;

«Αρχικά να ξεκαθαρίσω πως όλοι στην ομάδα δεν σκεφτόμαστε αν κάποιος θα μας κρίνει ή όχι. Προσπαθούμε να κατακτήσουμε, ό,τι μπορούμε να κατακτήσουμε με την καλύτερη απόδοση. Σίγουρα, το γεγονός ότι βρισκόμαστε ανάμεσα στις κορυφαίες δημιουργεί πίεση και άγχος στο να κερδίσουμε και να αποδώσουμε το καλύτερο.

Αλλά σε αυτό το επίπεδο, σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν υπάρχει αθλητής που να παίζει χαλαρός. Σε όλους τους αθλητές υπάρχει η σωστή πίεση, το σωστό και δημιουργικό άγχος. Όχι το άγχος που σε καταβάλλει και σου... κόβει τα πόδια. Άρα το θέμα πίεσης είναι ένα δεδομένο, το οποίο δεν εξετάζουμε.

Πίεση υπήρχε και με την Ιταλία, αλλά καμιά φορά είναι και ο αντίπαλος που σε οδηγεί να παίξεις μέτρια. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ουγγαρία, ο αντίπαλος έβγαλε πολύ καλές άμυνες και φάνηκε ότι εμείς δεν ήμασταν καλοί επιθετικά κάτι που κάναμε στο πρώτο μέρος. Εμείς, από την άλλη δεν τους πιέσαμε αμυντικά.

Πέρα από αυτό, όμως, πιστεύω πως πάντα μετά από μία ήττα υπάρχει αντίδραση! Είναι νόμος. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Η ήττα, καλώς ή κακώς, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη από μία ήττα. Μπορείς να τη διαβάσεις και να τη διορθώσεις. Σε μία μεγάλη νίκη, από την άλλη, πρέπει να παραμείνεις συγκεντρωμένος ώστε στο επόμενο παιχνίδι να επαναλάβεις την ίδια εμφάνιση, γιατί ο επόμενος αντίπαλος θα σε αντιμετωπίσει πιο προσεκτικά».

Είπατε πως μετά από ήττα υπάρχει αντίδραση. Βέβαια, υπάρχει και η «κακή» αντίδραση. Δηλαδή να πέσει η ομάδα ψυχολογικά, να το δει ως αγγαρεία. Φοβηθήκατε κάτι τέτοιο στις τελευταίες διοργανώσεις;

«Στο Ευρωπαϊκό, όχι. Το επόμενο παιχνίδι μετά την Ουγγαρία ήταν με την Ιταλία και ο στόχος ήταν το μετάλλιο. Νομίζω πως κανείς δεν σκέφτηκε "άντε πάμε να τελειώσει το ματς", όλοι είχαν κίνητρο.

Αν κάπου το φοβήθηκα ήταν στο Παρίσι. Μετά την ήττα από τη Σερβία παίξαμε για τις θέσεις "5" έως "8". Εκεί δεν ήμουν σίγουρος ότι θα κάνουμε καλά παιχνίδια, αλλά τα παιδιά έβγαλα εξαιρετική αντίδραση. Σε παιχνίδια που δεν είχαν σημασία, γιατί κανείς δεν τον 5ο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δείξαμε πως η ομάδα μπορεί να επανέλθει και έχει τους μηχανισμούς για να το κάνει.

Κάθε αθλητής ξεχωριστά και στη συνέχεια όλοι μαζί. 15 μεγάλοι αθλητές με 15 διαφορετικές προσωπικότητες που με το προπονητικό team δουλεύουν για να παρουσιάσουν κάτι καλύτερο στο επόμενο παιχνίδι».

Θα μείνω στις 15 διαφορετικές προσωπικότητες... Με γνώμονα ότι δεν έχει γίνει ένα καλό παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Πώς το διαχειριστήκατε; Γιατί καλώς ή κακώς πρέπει να πείτε και τα αρνητικά σε μία τέτοια ήττα.

«Η πρώτη αντίδραση ήταν να τους μιλήσω και να τους πως κάποια πράγματα που ξέρουν. Δεν λέω καινούρια πράγματα, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να το ακούσουν από τον άνθρωπο που ηγείται της προσπάθειας.

Τους υπενθύμισα πως δεν γίναμε ξαφνικά μία κακή ομάδα από έναν αποκλεισμό. Την επόμενη μέρα είδαμε τι έφταιξε. Είδαμε τι ωραία πράγματα κάναμε κόντρα στον επόμενο αντίπαλο (Ιταλία) και τονίσαμε τη σημασία του παιχνιδιού. Ότι ήταν ένας τελικός.

Δεν του άλλαξα την κοσμοθεωρία, αλλά αυτές τις στιγμές θέλουν την επιβεβαίωση! Ξέρω πως δεν μιλάω σε παιδιά, τα οποία εύκολα απογοητεύονται. Ξέρω τους αθλητές μου και νομίζω πως το ότι επανήλθαν με περισσότερη θέληση και πάθος ήταν κάτι που περιμέναμε όλοι».