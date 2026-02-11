Οι πιθανοί αντίπαλοι για τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Champions League

Πώς ολοκληρώθηκε η α' φάση των ομίλων του Champions League, οι πιθανοί αντίπαλοι για τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά, με φόντο το Final 4 της Μάλτας.

H oλοκλήρωση της φάσης των ομίλων στους 16 του Champions League, βρήκε τον Ολυμπιακό να προκρίνεται στην επόμενη φάση της διοργάνωσης από την πρώτη θέση του Α' Ομίλου και ο δρόμος να γίνεται πιο βατός για την επιστροφή του στο Final 4, που θα φιλοξενηθεί τον Ιούνιο στη Μάλτα.

Στην προημιτελική φάση θα δημιουργηθούν δύο νέοι όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί με μια ακόμα ομάδα που πήρε την 1η θέση στον όμιλό της ι με δύο ομάδες που πέρασαν από τη 2η θέση του ομίλου τους.

Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μια εκ των Προ Ρέκο, Φερεντσβάρος, Μπαρτσελονέτα και δύο από τις Νόβι Μπέογκραντ, Μπρέσια και Ανόβερο.

Οι ομάδες που πήραν την 3η και την 4η θέση στους ομίλους, θα συνεχίσουν στη φάση των «16» του Euro Cup.

Το πανόραμα της φάσης των «16»

6η αγωνιστική

A' Όμιλος

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 14

2..Μλάντοστ 12

3.Ραντνίτσκι 9

4.Βάσας 0

Β' Όμιλος

Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι - Νόβι Μπέογκραντ 12-15

Γιαντράν Σπλιτ - Προ Ρέκο 13-15



Η βαθμολογία

1.Προ Ρέκο 18

2.Νόβι Μπέογκραντ 9

3.Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι 6

4.Γιαντράν Σπλιτ 3

Γ' Όμιλος

Πρίμορατς Κότορ - Φερεντσβάρος 15-25

Μπρέσια - Οραντέα 17-13

Η βαθμολογία

1.Φερεντσβάρος 16

2.Μπρέσια 14

3.Οραντέα 3

4.Πρίμορατς 3

Δ' Όμιλος

Σαμπαντέλ-Μαρσέιγ 16-13

Μπαρτσελονέτα-Ανόβερο 20-12



Η βαθμολογία