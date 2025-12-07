NO Πατρών - Χανιά 8-13: Σημαντικό διπλό στην κλείσιμο του 1ου γύρου

Δημήτρης Ντζάνης
Τα Χανιά πέρασαν από την Πάτρα στην αυλαία του 1ου γύρου

Τα Χανιά έφυγαν από την Πάτρα με το νικηφόρο 13-8 επί του ΝΟΠ, στον αγώνα που έριξε την αυλαία στον 1ο γύρο στη Water Polo League γυναικών.

Τα Χανιά πέρασαν νικηφόρα από το «Αντ. Πεπανός», επικρατώντας επί του ΝΟ Πατρών με 13-8 στον αγώνα που ολοκλήρωσε τον 1ο γύρο στη Water Polo League γυναικών.

Η ομάδα της Κρήτης προηγήθηκε με 4-0 και έκλεισε με 7-4 το πρώτο ημίχρονο, ξέφυγε με 9-4 στα μέσα της 3ης περιόδου και χωρίς να κινδυνεύσει έφθασε στην 4η νίκη της με 13-8. Ο ΝΟΠ γνώρισε τη 10η ήττα και παρέμεινε στους 3β.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-3, 3-3, 1-3

Ο Δημήτρης Σκουμπάκης

ΝΟ Πατρών (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό 5, Ζαφειράκη, Μπαλάτσα Ν., Γροζοπούλου, Μπαλάτσα Μ. 1, Αθανασοπούλου, Ράντονιτς 2, Αναστασίου Ανδρ., Αναστασίου Αναστ., Καλογερή, Λυκοθανάση, Παπαδημητρίου, Κασπίρη

 

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 3, Πάτερου 2, Φράγκου 2, Νιαρχάκου 3, Πασβάντη

Η βαθμολογία

(11η αγωνιστική)

  • 1.Ολυμπιακός 33
  • 2.Βουλιαγμένη 30
  • 3.Εθνικός 24
  • 4.Άλιμος 22
  • 5.Πανιώνιος 21
  • 6.Γλυφάδα 19
  • 7.ΠΑΟΚ 18
  • 8.Χανιά 12
  • 9.ΝΕΠ 6
  • 10.Ηλιούπολη
  • 11.Ρέθυμνο
  • 12.ΝΟΠ 3


@Photo credits: INTIME
     

