Τα Χανιά πέρασαν από την Πάτρα στην αυλαία του 1ου γύρου

Τα Χανιά πέρασαν νικηφόρα από το «Αντ. Πεπανός», επικρατώντας επί του ΝΟ Πατρών με 13-8 στον αγώνα που ολοκλήρωσε τον 1ο γύρο στη Water Polo League γυναικών.

Η ομάδα της Κρήτης προηγήθηκε με 4-0 και έκλεισε με 7-4 το πρώτο ημίχρονο, ξέφυγε με 9-4 στα μέσα της 3ης περιόδου και χωρίς να κινδυνεύσει έφθασε στην 4η νίκη της με 13-8. Ο ΝΟΠ γνώρισε τη 10η ήττα και παρέμεινε στους 3β.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-3, 3-3, 1-3

ΝΟ Πατρών (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό 5, Ζαφειράκη, Μπαλάτσα Ν., Γροζοπούλου, Μπαλάτσα Μ. 1, Αθανασοπούλου, Ράντονιτς 2, Αναστασίου Ανδρ., Αναστασίου Αναστ., Καλογερή, Λυκοθανάση, Παπαδημητρίου, Κασπίρη

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 3, Πάτερου 2, Φράγκου 2, Νιαρχάκου 3, Πασβάντη

Η βαθμολογία

(11η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 33

2.Βουλιαγμένη 30

3.Εθνικός 24

4.Άλιμος 22

5.Πανιώνιος 21

6.Γλυφάδα 19

7.ΠΑΟΚ 18

8.Χανιά 12

9.ΝΕΠ 6

10.Ηλιούπολη

11.Ρέθυμνο

12.ΝΟΠ 3



