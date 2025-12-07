Τα Χανιά πέρασαν από την Πάτρα στην αυλαία του 1ου γύρου

NO Πατρών - Χανιά 8-13: Σημαντικό διπλό στην κλείσιμο του 1ου γύρου
Τα Χανιά πέρασαν νικηφόρα από το «Αντ. Πεπανός», επικρατώντας επί του ΝΟ Πατρών με 13-8 στον αγώνα που ολοκλήρωσε τον 1ο γύρο στη Water Polo League γυναικών.
Η ομάδα της Κρήτης προηγήθηκε με 4-0 και έκλεισε με 7-4 το πρώτο ημίχρονο, ξέφυγε με 9-4 στα μέσα της 3ης περιόδου και χωρίς να κινδυνεύσει έφθασε στην 4η νίκη της με 13-8. Ο ΝΟΠ γνώρισε τη 10η ήττα και παρέμεινε στους 3β.
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-3, 3-3, 1-3
ΝΟ Πατρών (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό 5, Ζαφειράκη, Μπαλάτσα Ν., Γροζοπούλου, Μπαλάτσα Μ. 1, Αθανασοπούλου, Ράντονιτς 2, Αναστασίου Ανδρ., Αναστασίου Αναστ., Καλογερή, Λυκοθανάση, Παπαδημητρίου, Κασπίρη
ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 3, Πάτερου 2, Φράγκου 2, Νιαρχάκου 3, Πασβάντη
Η βαθμολογία
(11η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 33
- 2.Βουλιαγμένη 30
- 3.Εθνικός 24
- 4.Άλιμος 22
- 5.Πανιώνιος 21
- 6.Γλυφάδα 19
- 7.ΠΑΟΚ 18
- 8.Χανιά 12
- 9.ΝΕΠ 6
- 10.Ηλιούπολη
- 11.Ρέθυμνο
- 12.ΝΟΠ 3
