Ξεκινά το πρωί της Πέμπτης στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης το Final 8 του Conference Cup γυναικών, με την παρουσία του Πανιώνιου και των Χανίων.

Η τελική φάση (Final 8) στο νεοσύστατο Conference Cup γυναικών θα φιλοξενηθεί από την Πέμπτη (26/3), μέχρι και την Κυριακή (29/3) στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, με τον Πανιώνιο και τα Χανιά να παίρνουν μέρος σε αυτή.

Ο Πανιώνιος, παίζοντας στην έδρα του και με την υποστήριξη των φιλάθλων του, έχει υψηλές βλέψεις στη διοργάνωση, έχοντας στις τάξεις του παίκτριες με μεγάλη εμπειρία και περγαμηνές, όπως η Μαργαρίτα Πλευρίτου και η 36χρονη τερματοφύλακας και αρχηγός, Εντίνα Γκανγκλ, πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Ουγγαρία το 2016 και «χάλκινη» στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Με τη σειρά τους τα Χανιά, έχοντας πετύχει ένα σημαντικό στόχο με την πρόκριση, θα παίξουν χωρίς άγχος για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Η παρουσία μας σε αυτή τη διοργάνωση αποτελεί επιβράβευση της δουλειάς, της συνέπειας και της καθημερινής προσπάθειας των αθλητριών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό όλους τους αντιπάλους μας, έχοντας πίστη στις δυνατότητές μας.

Στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι, να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατό πόλο και να εκπροσωπήσουμε επάξια τον σύλλογο και την πόλη των Χανίων», δήλωσε ο τεχνικός του ΝΟ Χανίων, Σεμπάστιαν Λειψάκης στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Το πρώτο διήμερο θα γίνουν οι αγώνες των ομίλων, με τις δύο πρώτες να διασταυρώνονται στα ημιτελικά το Σάββατο (28/3) και την Κυριακή (29/3) η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με τους αγώνες κατάταξης, τον μικρό και τον μεγάλο τελικό.

H αρχηγός του ΝΟΧ, Χριστίνα Κώτσια

Οι Όμιλοι - Το πρόγραμμα του Final 8

A' Όμιλος

Τενερίφε Ετσέιδε (Ισπανία)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

Πανιώνιος (Ελλάδα)

Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (Ρουμανία)

Β' Όμιλος

Σαντ Φελίου (Ισπανία)

Κοζέντσα (Ιταλία)

Χανιά (Ελλάδα)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

To πρόγραμμα του Final 8

Πέμπτη 26/3

09:30 Τενερίφε Ετσέιδε - Γαλατάσαραϊ (A' Όμιλος)

11:15 Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία - Πανιώνιος (A' Όμιλος)

12:45 Κοζέντσα - Σαντ Φελίου (Β' Όμιλος)

18:00 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Χανιά (Β' Όμιλος)

19:45 Γαλατάσαραϊ - Πανιώνιος (A' Όμιλος)

21:30 Τενερίφε Ετσέιδε- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (A' Όμιλος)

Παρασκευή 27/3

09:30 Σαντ Φελίου – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)

11:15 Χανιά – Κοζέντσα (Β’ Όμιλος)

12:45 Τενερίφε Ετσέιδε – Πανιώνιος (Α’ Όμιλος)

18:00 Γαλατάσαραϊ – Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια (Α’ Όμιλος)

19:45 Σαντ Φελίου – Χανιά (Β’ Όμιλος)

21:30 Κοζέντσα – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)



Σάββατο 28/3

10:00 Θέσεις 5-8 4ος Α’ – 3ος Β’

12:00 Θέσεις 5-8 4ος Β’ – 3ος Α’

18:00 Ημιτελικός 1ος Α’ – 2ος Β’

20:00 Ημιτελικός 1ος Β’ – 2ος Α’

Κυριακή 29/3