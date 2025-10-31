Χωρίς θεατές θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Χίος - Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Waterpolo League...

Κεκλεισμένων των θυρών θα γίνει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Χίο και Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (31/10).

Η είδηση αυτή έγινε γνωστή μετά από ανακοίνωση της ομάδας του νησιού της μαστίχας. Μέσω αυτής κάνει γνωστό πως το Ιωνικό κολυμβητήριο δεν έχει πάρει άδεια για παρουσία θεατών στις εξέδρες.

Για το γεγονός αυτό η διοίκηση του χιώτικου συλλόγου διαμαρτύρεται μέσω της ανακοίνωσης, τονίζοντας πως η εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα. Παράλληλα, ζητά από τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσα λύση στην κατάσταση.

Η ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Χίου

Δείτε τη συνέντευξη του Τζόρτζι Τζόκοβιτς στο Gazzetta