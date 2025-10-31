Εθνική ομάδα πόλο γυναικών: Πλευρίτου και Τριχά υποψήφιες για το βραβείο της κορυφαίας του 2025
Διπλή ελληνική εκπροσώπηση για τις καλύτερες αθλήτριες πόλο του 2025. Ελευθερία Πλευρίτου και Φωτεινή Τριχά βρίσκονται ανάμεσα στις υποψήφιες για το εν λόγω βραβείο, μετά την εκπληκτική σεζόν που έκαναν τόσο με τις ομάδες τους όσο και με την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών.
Οι δύο πρωταθλήτριες κόσμου ανακοινώθηκαν από την World Aquatics. Μαζί τους είναι η Ρίτα Κέστελι (Ουγγαρία), η οποία αναδείχθηκε MVP του Παγκόσμιου πρωταθλήματος, η Άνι Εσπάρ (Ισπανία) και η Έμιλι Άουσμους από τις ΗΠΑ.
Αξίζει να τονιστεί πως την προηγούμενη φορά που η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου (2011), το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας εκείνη τη χρονιά ήταν η Αλεξάνδρα Ασημάκη.
Υπενθυμίζεται πως πέρα από τις δύο πολίστριες, το βραβείο για τον κορυφαίο του κόσμου για το 2025 διεκδικεί ο Στέλιος Αργυρόπουλος στην κατηγορία των ανδρών.
Δείτε τη συνέντευξη του Τζόρτζι Τζόκοβιτς στο Gazzetta
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.