Διπλή ελληνική εκπροσώπηση για τις καλύτερες αθλήτριες πόλο του 2025. Ελευθερία Πλευρίτου και Φωτεινή Τριχά βρίσκονται ανάμεσα στις υποψήφιες για το εν λόγω βραβείο, μετά την εκπληκτική σεζόν που έκαναν τόσο με τις ομάδες τους όσο και με την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών.

Οι δύο πρωταθλήτριες κόσμου ανακοινώθηκαν από την World Aquatics. Μαζί τους είναι η Ρίτα Κέστελι (Ουγγαρία), η οποία αναδείχθηκε MVP του Παγκόσμιου πρωταθλήματος, η Άνι Εσπάρ (Ισπανία) και η Έμιλι Άουσμους από τις ΗΠΑ.

Αξίζει να τονιστεί πως την προηγούμενη φορά που η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου (2011), το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας εκείνη τη χρονιά ήταν η Αλεξάνδρα Ασημάκη.

Υπενθυμίζεται πως πέρα από τις δύο πολίστριες, το βραβείο για τον κορυφαίο του κόσμου για το 2025 διεκδικεί ο Στέλιος Αργυρόπουλος στην κατηγορία των ανδρών.

