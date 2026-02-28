Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα κοντραριστούν με φόντο το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος στο Πόλο Ανδρών.

Το... μενού έχει ντέρμπι «αιωνίων» ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος στο Πόλο Ανδρών όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.

Το μεγάλο ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει από το Stoiximan Final 4 τον Πανιώνιο με 15-11.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Απόλλωνα Σμύρνης όπου επιβλήθηκε με το ευρύ 15-8 και έκλεισε με τη σειρά του μία θέση στον μεγάλο τελικό.