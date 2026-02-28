Ο Ολυμπιακός πάει για το 27ο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός θέλει να «σπάσει» την κυριαρχία του και ο τελικός του Κυπέλλου στη Βάρη δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο ζευγάρι.

Οι ημιτελικοί του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση ανδρών δεν έκρυβαν κάποια έκπληξη κι έτσι το απόγευμα του Σαββάτου (28/2, 17:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.

Από τη μία ο... σχεδόν μόνιμος Κυπελλούχος, Ολυμπιακός κι από την άλλη ο φιλόδοξος Παναθηναϊκός, που αναζητά το πρώτο τρόπαιο του τμήματος.

Κι αν η περσινή τους συνάντηση στον τελικό Κυπέλλου στον Βόλο, είχε τελειώσει με το επιβλητικό «ερυθρόλευκο» 22-9, τώρα είναι πολύ δύσκολο να δούμε κάτι ανάλογο.

Ο Παναθηναϊκός χρόνο με τον χρόνο δυναμώνει και οι άνθρωποί του δεν τον κρύβουν, θέλουν να αμφισβητήσουν τα πρωτεία του Ολυμπιακού. Αυτός ο τελικός είναι ένα μεγάλο τεστ για τον τεχνικό Δημήτρη Μάζη και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο κόσμος της υδατοσφαίρισης και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, θέλουν σε αυτό τον αγώνα να δουν τι.... ψάρια θα πιάσουν απέναντι στον μεγάλο αντίπαλό τους, που ξέρει πολύ καλά κι όσο κανείς άλλο τον δρόμο προς την κορυφή.

Είναι και η πρώτη αναμέτρησή τους στην αγωνιστική περίοδο, καθώς αγωνίστηκαν σε διαφορετικούς ομίλους στην α' φάση της Water Polo League.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για να πάρουμε το Κύπελλο, μακάρι να το πάρουμε» είπε ο Δημήτρης Σκουμπάκης, που γι' αυτά τα παιχνίδια άφησε τη Νόβι Μπέογκραντ, για να φορέσει το σκουφάκι του Παναθηναϊκού.

Οι επιδόσεις του Ολυμπιακού είναι μοναδικές: Πολυνίκης με 26 κατακτήσεις Κυπέλλου -ο συμπολίτης Εθνικός ακολουθεί με 12- με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο 9ο διαδοχικό Κύπελλο.

Η τελευταία φορά που απουσίασε από τον τελικό ήταν στο Final 4 ήταν στο Αργοστόλι στην αγωνιστική περίοδο 2011-12, ενώ η τελευταία του ήττα σε τελικό ήταν από τη Βουλιαγμένη με 8-7 στο Καρπενήσι το 2017.

«Είναι ο τελικός και θέλουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο» είπε απλά και ξεκάθαρα ο προπονητής του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς.

Κι αν ο Ολυμπιακός τα καταφέρει ο σπουδαίος Γιάννης Φουντούλης θα γράψει ιστορία, θα φθάσει στις 13 κατακτήσεις, όλες με τον Ολυμπιακό και θα είναι μόνος πολυνίκης, αφήνοντας στη 2η θέση και στις 12 κατακτήσεις τον Νίκο Δεληγιάννη.

Οι τελικοί των «αιωνίων» στο Κύπελλο

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές σε τελικό του Κυπέλλου και στις τρεις η πειραϊκή ομάδα έχει επικρατήσει με άνεση.

2015 Kαρπενήσι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 18-10

2023 Πάτρα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 14-4

2025 Βόλος Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 22-9

Η μοναδική νίκη του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο

Οι «αιώνιοι» θα βρεθούν αντίπαλοι για 13η φορά σε επίπεδο Κυπέλλου Ελλάδας και το σκορ είναι 12-1 υπέρ του Ολυμπιακού.

Η μοναδική νίκη του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο ήταν και στην πρώτη τους συνάντηση την αγωνιστική περίοδο 1999-2000 και στα διπλά παιχνίδια των προημιτελικών με το «τριφύλλι» να νικά εκτός έδρας με 12-10, αλλά τον Ολυμπιακό να απαντά με 10-7 και να προκρίνεται στα ημιτελικά.

Η τελευταία «πράσινη» νίκη και το «ερυθρόλευκο» 57-0

Η τελευταία νίκη για τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Ολυμπιακό χρονολογείται από τις 17 Φεβρουαρίου 2001 με 7-6 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Από τότε και μέχρι τα τελευταία τους παιχνίδια την περσινή άνοιξη (12/4/2025 και 17/4/2025) για τη β' φάση του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί 57 νικών!

Οι τροπαιούχες ομάδες