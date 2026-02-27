Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στον ημιτελικό του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας πόλο ανδρών και με 15-11 κόντρα στον Πανιώνιο προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης.

Το εισιτήριο του πρώτου φιναλίστ στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο ανδρών σφράγισε ο Παναθηναϊκός. Με νίκη 15-11 κόντρα στον Πανιώνιο, οι «πράσινοι» προκρίθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό του θεσμού, όπου θα περιμένουν ως αντίπαλο έναν εκ των Απόλλων Σμύρνης ή Ολυμπιακού.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ και το σύνολο του Δημήτρη Μάζη να έχει τον πρώτο λόγο. Μάλιστα, οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν διαφορά δύο τερμάτων την οποία διατήρησαν έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (6-8).

Οι περυσινοί φιναλίστ κατάφεραν να βρεθούν στο +3 (7-10), ωστόσο ο Πανιώνιος μείωσε στο ελάχιστο (9-10). Οι «πράσινοι» πήραν εκ νέου μαξιλαράκι στο προβάδισμα και στην τέταρτη περίοδο εκτόξευσαν τη διαφορά, η οποία έβαλε... τέλος στην υπόθεση πρόκριση στον τελικό.