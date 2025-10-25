Με νίκες συνέχισαν το πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στη Waterpolo League, Πανιώνιος και Εθνικός κόντρα σε ΝΟ Πατρών και Παλαιό Φάληρο αντίστοιχα. Μεγάλη έκπληξη στο Περιστέρι, με την ομώνυμη ομάδα να παίρνει το... τρίποντο κόντρα στον Υδραϊκό.

Εύκολο απόγευμα στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης είχε ο Πανιώνιος. Κόντρα στον ΝΟ Πατρών επικράτησε με σκορ 23-10, κάνοντας ξεκάθαρη την κυριαρχία του καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το... νερό μπήκε στ' αυλάκι από πολύ νωρίς για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα κόντρα στην ομάδα της Πάτρας. Χωρίς ν' απειληθεί ο Πανιώνιος πανηγύρισε το τρίτο του τρίποντο σε τέσσερις αγωνιστικές με το τελικό 23-10.

Τα οκτάλεπτα: 7-3, 4-2, 7-1, 5-4

Παράλληλα, στο Παλαιό Φάληρο ο Εθνικός πήρε ένα εμφατικό «διπλό» σε ένα ματς που αναμενόταν πιο ανταγωνιστικό. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 3-3, ωστόσο από εκεί και πέρα οι «κυανόλευκοι» επέβαλαν το ρυθμό του. Βελτιώνοντας την άμυνα και την επίθεσή του, οι παίκτες του Φάνη Κουντουδιού πήραν το πάνω χέρι στο ματς και ανά οκτάλεπτο διεύρυναν το προβάδισμά του. Το 14-10 ήταν το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-5, 2-5, 4-1

Στο ματς που έγινε η... έκπληξη της αγωνιστικής, το Περιστέρι επικράτησε με 8-6 του Υδραϊκού. Η ομάδα των δυτικών προαστίων πήρε προβάδισμα από την αρχή του ματς, το οποίο κατάφερε να διατηρήσει σε ασφαλή επίπεδα έως το τέλος τα μέσα της τρίτης περιόδου. Με το +2 οι Περιστεριώτες μπήκαν στο τελευταίο οκτάλεπτο, το οποίο διατήρησαν για να διαμορφωθεί το 8-6 να είναι το τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 2-1, 1-2, 1-1

