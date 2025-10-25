Στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής για την Waterpolo League, Βουλιαγμένη και Απόλλων Σμύρνης πήραν τις νίκες κόντρα σε Χίο και Λάρισα αντίστοιχα...

Μπορεί να πήραν τη νίκη, αλλά Βουλιαγμένη και Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο να πάρουν το... τρίποντο στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Η Βουλιαγμένη επικράτησε με σκορ 14-10 της Χίου στο κολυμβητήριο του Λαιμού. Οι γηπεδούχοι, μετά την ήττα τους από τον Παναθηναϊκό, επέστρεψαν στις νίκες όχι τόσο εύκολα όσο περίμεναν. Η ομάδα της Χίου ήταν άκρως ανταγωνιστική και δεν άφησε τους παίκτες της Βουλιαγμένης να πάρουν μεγάλο προβάδισμα.

Η ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς είχε το... κεφάλι στο σκορ, ωστόσο η φιλοξενούμενη έβρισκε πάντα το δρόμο για να μειώσει ή να ισοφαρίσει. Η υπόθεση νίκη κρίθηκε στο τελευταίο οκτάλεπτο, όπου οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες με σκορ 10-10. Εκεί, η Βουλιαγμένη βελτίωσε στο μέγιστο την άμυνά της και χωρίς να δεχθεί γκολ, σκόραρε τέσσερα και διαμόρφωσε το τελικό 14-10.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 1-2, 3-5, 4-0

Στο άλλο ματς, το οποίο διεξήχθη παράλληλα, ο Απόλλων Σμύρνης έκανε... περίπατο στη Λάρισα. Με σκορ 35-7 πέτυχε μία ευρεία νίκη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το σύνολο του Τεό Λοράντου είχε τον πλήρη έλεγχο στην αναμέτρηση και από τα πρώτα λεπτά του ματς έκανε ξεκάθαρο το ποια ομάδα θα φύγει νικήτρια. Η ομάδα του κάμπου, το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι ανά διαστήματα να μειώνει το σκορ, αλλά να βλέπει τους «κυανόλευκους» να σκοράρουν κατά ριπάς.

Τα οκτάλεπτα: 1-9, 1-6, 2-10, 3-10

