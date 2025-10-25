Ολυμπιακός - ΟΦΘ 29-4: Άνετο μεσημέρι για τους «ερυθρόλευκους»
Ακόμη μια νίκη προσέθεσε ο Ολυμπιακός στο ενεργητικό του στη Watepolo League ανδρών, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 29-4 επί του ΟΦΘ, πραγματοποιώντας ένα πολύ καλό... ξεμούδιασμα ενόψει ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
Το έργο της ομάδα τους Έλβις Φάτοβιτς ήταν εύκολο, αλλά αυτό αποδείχθηκε και εντός του τερέν. Οι Πειραιώτες από την αρχή του πρώτου οκτάλεπτου επέβαλαν το ρυθμό τους και μέσα σε λίγα λεπτά πήραν προβάδισμα το οποίο έβαλε τις βάσεις για τη νίκη (7-1). Στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν αμείωτα το μομέντουμ τους και άμεσα έφτασαν σε διψήφιο αριθμό τερμάτων (18-2).
Σε παρόμοιο τέμπο συνέχισε το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός στο τρίτο οκτάλεπτο, μάλιστα, διατήρησε την εστία του ανέπαφη πετυχαίνοντας οκτώ τέρματα (26-2). Στην τελευταία περίοδο, ο ΟΦΘ βρήκε δύο τέρματα στην αρχή (24-4), ωστόσο οι νταμπλούχοι Ελλάδας... απάντησαν με πέντε τέρματα για να διαμορφώσουν το τελικό 29-4.
Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 8-0, 5-2
Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ
Δείτε την εκπομπή Gazz Floor στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.