Ο Ολυμπιακός πήρε μία άνετη νίκη με σκορ 29-4 επί του ΟΦΘ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στην Waterpolo League ανδρών...

Ακόμη μια νίκη προσέθεσε ο Ολυμπιακός στο ενεργητικό του στη Watepolo League ανδρών, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 29-4 επί του ΟΦΘ, πραγματοποιώντας ένα πολύ καλό... ξεμούδιασμα ενόψει ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Το έργο της ομάδα τους Έλβις Φάτοβιτς ήταν εύκολο, αλλά αυτό αποδείχθηκε και εντός του τερέν. Οι Πειραιώτες από την αρχή του πρώτου οκτάλεπτου επέβαλαν το ρυθμό τους και μέσα σε λίγα λεπτά πήραν προβάδισμα το οποίο έβαλε τις βάσεις για τη νίκη (7-1). Στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν αμείωτα το μομέντουμ τους και άμεσα έφτασαν σε διψήφιο αριθμό τερμάτων (18-2).

Σε παρόμοιο τέμπο συνέχισε το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός στο τρίτο οκτάλεπτο, μάλιστα, διατήρησε την εστία του ανέπαφη πετυχαίνοντας οκτώ τέρματα (26-2). Στην τελευταία περίοδο, ο ΟΦΘ βρήκε δύο τέρματα στην αρχή (24-4), ωστόσο οι νταμπλούχοι Ελλάδας... απάντησαν με πέντε τέρματα για να διαμορφώσουν το τελικό 29-4.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 8-0, 5-2

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ

Δείτε την εκπομπή Gazz Floor στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube