Την επέκταση του συμβολαίου του τεχνικού της, Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς, ανακοίνωσε η Βουλιαγμένη με τις δύο πλευρές ν' ανανεώνουν τη συνεργασία τους έως το 2031.

Μετά την επισημοποίηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, η Βουλιαγμένη ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο έως το 2031, με τον έμπειρο τεχνικό να έχει εκτελεί παράλληλο έργο.

Αυτή ήταν η τέταρτη χρονιά του Βουγιασίνοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Λαιμού, έχοντας ήδη συμβόλαιο σε ισχύ. Τη φετινή σεζόν, η Βουλιαγμένη τερμάτισε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, χάνοντας 2-1 στη σειρά των αγώνων για τις θέσεις "3-4" από τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης Vladimir Vujasinović για επιπλέον 3 χρόνια έως το 2031.

Παράλληλα, ο ΝΟΒ στηρίζει την ανάληψη καθηκόντων του Vladimir Vujasinović στην Εθνική Ομάδα της Σερβίας για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους, έως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Η συνεργασία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σερβίας αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τον Vladimir Vujasinović να παραμένει προπονητής της ανδρικής ομάδας του ΝΟΒ έως τη λήξη του συμβολαίου του το 2031.

Ο Vladimir Vujasinović δήλωσε:

"Είμαι πολύ χαρούμενος για την επέκταση της συνεργασίας μου με τον ΝΟΒ και ευχαριστώ τη Διοίκηση για την εμπιστοσύνη της. Ιδιαίτερα, θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο για τη δυνατότητα που μου δίνει να βοηθήσω την Εθνική Ομάδα της χώρας μου για τα επόμενα δύο χρόνια και μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, συνεχίζοντας παράλληλα το έργο μας στη Βουλιαγμένη"».