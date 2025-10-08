Απόλλων Σμύρνης - Γλυφάδα 21-10: Άνετη πρεμιέρα η «Ελαφρά Ταξιαρχία» στη Waterpolo League ανδρών
Σε εύκολη αποστολή μετέτρεψε ο Απόλλων Σμύρνης τον αγώνα του με τη Γλυφάδα, επικρατώντας με 21-10 στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.
Το παιχνίδι ήταν για τον Β' Όμιλο της α' φάσης και ο Απόλλων δεν είχε προβλήματα να φθάσει σε μια ευρεία νίκη.
Η Γλυφάδα με γκολ από τον Μαυράκη προηγήθηκε 2-0, όμως ο Απόλλων Σμύρνης με σερί 6-0 έκανε το 6-2 στις αρχές της β' περιόδου, με τη διαφορά να φθάνει στο 10-5 και στο 12-7 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
Οι γηπεδούχοι έφθασαν σε διπλό σκορ (16-8) στο 3ο οκτάλεπτο, να το αυξάνουν στο 19-9 στο 4ο οκτάλεπτο και τον αγώνα να ολοκληρώνεται με 21-10.
Τα οκτάλεπτα: 5-2, 7-5, 4-2, 5-1.
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 3, Τσιαβαλιάρης, Καπότσης, Λασκαρίδης 3, Ντομπέ 4, Ρομπόπουλος 2, Μυρίλος, Γαρδίκας 4, Αλευρίδης 2, Σολανάκης 2, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ., Σάρρος
ΑΝΟ Γλυφάδας (Γιώργος Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης, Παππούκας 1, Μπόμπος, Χρυσοσπάθης 4, Προβατάς, Γιαννόπουλος 2, Βαλλιανάτος, Μαυράκης 3, Δερμιτζάκης, Ηλιόπουλος, Γιανατσής, Κατσινούλας, Αλευράς, Δανδημόπουλος
Οι βαθμολογίες - 1η αγωνιστική
Α' Όμιλος
- 1.Παναθηναϊκός 3 (20-3)
- 2.Βουλιαγμένη 3 (25-16)
- 3.Εθνικός 3 (22-15)
- 4.Χανιά 0 (0-0)
- 5.Χίος 0 (0-0)
- 6.ΝΟΠ 0 (15-22)
- 7.Πανιώνιος 0 (16-25)
- 8.Π. Φάληρο 0 (3-20)
Β' Όμιλος
- 1.Ολυμπιακός 3 (33-4)
- 2.Απόλλων Σμ. 3 (21-10)
- 3.ΠΑΟΚ 3 (18-8)
- 4.Υδραϊκός 3 (17-7)
- 5.ΓΣ Περιστερίου 0 (8-18)
- 6.ΟΦΘ 0 (7-17)
- 7.Γλυφάδα 0 (10-21)
- 8.Λάρισα 0 (4-33)
