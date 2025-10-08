Ο Απόλλων Σμύρνης άρχισε με μια εύκολη επικράτηση επί της Γλυφάδας τις υποχρεώσεις του στη Waterpolo League ανδρών.

Σε εύκολη αποστολή μετέτρεψε ο Απόλλων Σμύρνης τον αγώνα του με τη Γλυφάδα, επικρατώντας με 21-10 στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Το παιχνίδι ήταν για τον Β' Όμιλο της α' φάσης και ο Απόλλων δεν είχε προβλήματα να φθάσει σε μια ευρεία νίκη.

Η Γλυφάδα με γκολ από τον Μαυράκη προηγήθηκε 2-0, όμως ο Απόλλων Σμύρνης με σερί 6-0 έκανε το 6-2 στις αρχές της β' περιόδου, με τη διαφορά να φθάνει στο 10-5 και στο 12-7 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Οι γηπεδούχοι έφθασαν σε διπλό σκορ (16-8) στο 3ο οκτάλεπτο, να το αυξάνουν στο 19-9 στο 4ο οκτάλεπτο και τον αγώνα να ολοκληρώνεται με 21-10.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 7-5, 4-2, 5-1.



Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 3, Τσιαβαλιάρης, Καπότσης, Λασκαρίδης 3, Ντομπέ 4, Ρομπόπουλος 2, Μυρίλος, Γαρδίκας 4, Αλευρίδης 2, Σολανάκης 2, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ., Σάρρος

ΑΝΟ Γλυφάδας (Γιώργος Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης, Παππούκας 1, Μπόμπος, Χρυσοσπάθης 4, Προβατάς, Γιαννόπουλος 2, Βαλλιανάτος, Μαυράκης 3, Δερμιτζάκης, Ηλιόπουλος, Γιανατσής, Κατσινούλας, Αλευράς, Δανδημόπουλος

Οι βαθμολογίες - 1η αγωνιστική

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 3 (20-3)

2.Βουλιαγμένη 3 (25-16)

3.Εθνικός 3 (22-15)

4.Χανιά 0 (0-0)

5.Χίος 0 (0-0)

6.ΝΟΠ 0 (15-22)

7.Πανιώνιος 0 (16-25)

8.Π. Φάληρο 0 (3-20)



Β' Όμιλος