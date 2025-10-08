H Βουλιαγμένη επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι στον Πανιώνιο κι έφθασε στην άνετη νίκη με 25-16 στην πρεμιέρα της Watepolo League ανδρών.

Με πολυφωνία στο σκοράρισμα η Βουλιαγμένη νίκησε τον Πανιώνιο με 25-16 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στη δική της πρεμιέρα της Watepolo League ανδρών.

Στο παιχνίδι που έκλεισε την 1η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου της 1ης φάσης, η Βουλιαγμένη με ένα ξέσπασμα έξι αναπάντητων γκολ, ξέφυγε με 17-10 στο 3ο οκτάλεπτο, βάζοντας τις βάσεις για το πρώτο τρίποντο στη σεζόν.

«Βροχή» έπεφταν τα γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα. Η Βουλιαγμένη προηγήθηκε τρεις φορές, ο Πανιώνιος ισοφάρισε ισάριθμες φορές, 3-3 και με γκολ από τον Καπετανάκη προσπέρασε με 4-3 (2:40).

Οι γηπεδούχοι απάντησαν για το 6-4 (00:40), με τον Γούνα να διαμορφώνει το 6-5 στο 1ο οκτάλεπτο.

Με ένα γκολ από τον Τρούλο και δύο από τον Αγγελόπουλο η Βουλιαγμένη προηγήθηκε με 10-7 στο 11ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι με τους Ανδρέα Μπιτσάκο και Γούνα μείωσαν σε 11-10 (02:16).

Από εκείνο το σημείο η Βουλιαγμένη έτρεξε σερί 6-0, για να προηγηθεί με 17-10 (03:18), με τον Καπετανάκη να σταματά την οκτάλεπτη σχεδόν αφλογιστία του Πανιώνιου (17-11), με buzzer beater από τον Μουρίκη να κλείνει το 3ο οκτάλεπτο (17-12). Η Βουλιαγμένη συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς ξέφυγε με 20-13 (05:17) και με άνεση να φθάσει στο τελικό 25-16.

Τα οκτάλεπτα: 6-5, 7-5, 4-2, 8-4.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 3, Τόττης, Αλμύρας, Τρούλος 4, Ούμποβιτς 1, Χατζής 6, Σαπουνάκης 2, Ν. Καστρινάκης 5, Τε Ρίελε 1, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος 1, Χρ. Λεβαντής, Μπελέσης, Κ. Λεβαντής.

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Οδ. Καρατζάς, Κ. Μπιτσάκος 2, Σπ. Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος 3, Τρασάι 1, Μουρίκης 3, Γούνας 3, Κουκουνάς 2, Καπετανάκης 2, Μαυροβουνιώτης, Ανδριανόπουλος, Μότσιας.