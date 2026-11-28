Ο Άγγελος Βλαχόπουλος άρχισε τη συλλογή τροπαίων με τη Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς, για τη φετινή σεζόν, με την κατάκτηση του Κυπέλλου Σερβίας, μετά τη νίκη επί της Νόβι Μπέογκραντ με 13-8.

Η Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς κατέκτησε τον πρώτο από τους τέσσερις τίτλους που θα διεκδικήσει μέσα στη σεζόν και μαζί της ο Άγγελος Βλαχόπουλος συνέχισε τη συλλογή τίτλων στη σερβική σελίδα της καριέρας του.

Η Ραντνίτσκι νικώντας τη Νόβι Μπέογκραντ με 13-8 (4-3, 4-1, 3-2, 2-2) κατέκτησε το Κύπελλο Σερβίας, με την τελική του φάση να γίνεται στην πόλη Φούτογκ στη Βοϊβοντίνα.

Η πρωταθλήτρια Σερβίας έφθασε στο 4ο τρόπαιο της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2022, σταματώντας την τριετή κυριαρχίας της Νόβι Μπέογκραντ.

Και ο Άγγελος Βλαχόπουλος πανηγύρισε έγινε κυπελλούχος Σερβίας για 3η φορά, μετά τις κατακτήσεις με τη Νόβι Μπέογκραντ το 2024 και το 2025.

Στους ημιτελικούς του Final 4 η Ραντνίτσκι νίκησε εύκολα τη Βάλις με 19-7, σε αντίθεση με τους παίκτες της Νόβι Μπέογκραντ, που σπατάλησαν περισσότερες δυνάμεις απέναντι στην Παρτιζάν (15-11).

Στον τελικό η «ομάδα των εργατών», όπως αποκαλείται η Ραντνίτσκι με σερί 3-0, προηγήθηκε 4-2 και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα.

Ξέφυγε με 7-3 και 9-4 στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου και με νέο ξέσπασμα, άνοιξε τη διαφορά στο 11-5, φθάνοντας στο τελικό 13-8.



Ραντνίτσκι: Στρ. Ράσοβιτς 1, Ντέντοβιτς 1, Πιγιέτλοβιτς 2, Ν. Γιάκσιτς 3, Βαπένκσι 1, Βλαχόπουλος 2, Β. Ράσοβιτς 1, Λούκιτς 2.

Νόβι Μπέογκραντ: Μαρτίνοβιτς 4, Τσουκ 2, Μέσαρος 1, Πέρκοβιτς 1.