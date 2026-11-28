O Βλαχόπουλος κυπελλούχος Σερβίας με τη Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς
Η Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς κατέκτησε τον πρώτο από τους τέσσερις τίτλους που θα διεκδικήσει μέσα στη σεζόν και μαζί της ο Άγγελος Βλαχόπουλος συνέχισε τη συλλογή τίτλων στη σερβική σελίδα της καριέρας του.
Η Ραντνίτσκι νικώντας τη Νόβι Μπέογκραντ με 13-8 (4-3, 4-1, 3-2, 2-2) κατέκτησε το Κύπελλο Σερβίας, με την τελική του φάση να γίνεται στην πόλη Φούτογκ στη Βοϊβοντίνα.
Η πρωταθλήτρια Σερβίας έφθασε στο 4ο τρόπαιο της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2022, σταματώντας την τριετή κυριαρχίας της Νόβι Μπέογκραντ.
Και ο Άγγελος Βλαχόπουλος πανηγύρισε έγινε κυπελλούχος Σερβίας για 3η φορά, μετά τις κατακτήσεις με τη Νόβι Μπέογκραντ το 2024 και το 2025.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Στους ημιτελικούς του Final 4 η Ραντνίτσκι νίκησε εύκολα τη Βάλις με 19-7, σε αντίθεση με τους παίκτες της Νόβι Μπέογκραντ, που σπατάλησαν περισσότερες δυνάμεις απέναντι στην Παρτιζάν (15-11).
Στον τελικό η «ομάδα των εργατών», όπως αποκαλείται η Ραντνίτσκι με σερί 3-0, προηγήθηκε 4-2 και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα.
Ξέφυγε με 7-3 και 9-4 στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου και με νέο ξέσπασμα, άνοιξε τη διαφορά στο 11-5, φθάνοντας στο τελικό 13-8.
Ραντνίτσκι: Στρ. Ράσοβιτς 1, Ντέντοβιτς 1, Πιγιέτλοβιτς 2, Ν. Γιάκσιτς 3, Βαπένκσι 1, Βλαχόπουλος 2, Β. Ράσοβιτς 1, Λούκιτς 2.
Νόβι Μπέογκραντ: Μαρτίνοβιτς 4, Τσουκ 2, Μέσαρος 1, Πέρκοβιτς 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.