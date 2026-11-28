Βίρτους Μπολόνια: Στα 15 εκατ. ευρώ η οικονομική ζημιά στον ιταλικό σύλλογο
Σύμφωνα με την «Corriere di Bologna», η Βίρτους Μπολόνια αντιμετωπίζει το φάσμα σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, καθώς σύμφωνα με τον Πρόεδρο του συλλόγου, Μάσιμο Ζανέτι, η οικονομική... τρύπα ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ για τη φετινή σεζόν, τα οποία έβαλε ο ίδιος από την... τσέπη του. Η πρόβλεψη είναι δυσοίωνη και για την ερχόμενη σεζόν, αφού η οικονομική ζημία υπολογίζεται στα 10 εκατ. ευρώ, με τη μετακόμιση στο νέο γήπεδο να φαντάζει ως «σανίδα σωτηρίας» για τον ιστορικό ιταλικό σύλλογο.
Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού θα παίξει το τελευταίο της εντός έδρας ματς στο «PalaDozza» κόντρα στην Παρτίζαν, στις 3/12 και στη συνέχεια θα μετακομίσει στο νέο της γήπεδο. Μάλιστα οι Ιταλοί ανακοίνωσαν sold out για την αναμέτρηση, θέλοντας να αποχαιρετήσουν όπως πρέπει το γήπεδο που έγραψαν μεγάλες στιγμές στην ιστορία τους.
Το νεόδμητο «Unipoll Hall» έχει χωρητικότητα 11.000 θέσεις και στις 11 Δεκεμβρίου θα γίνουν τα... εγκαίνια κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.
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⚪️⚫️ Il Corriere di Bologna oggi in edicola: «Zanetti mette il turbo per coprire i conti Virtus. Servono altri 22 milioni». «Iscrizione garantita dai versamenti del patron». Nell’articolo si parla di perdita importante di -15.1 milioni nel bilancio del 2026. Ma «la buona notizia è il ritrovato vigore di Massimo Zanetti: il suo impegno economico nell'ultima stagione è stato considerevole e grazie a questo la società è riuscita a proseguire la gestione».— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 28, 2026
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