Η Βίρτους Μπολόνια αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με το νέο γήπεδο να φαντάζει ως μια λύση σωτηρίας.

Σύμφωνα με την «Corriere di Bologna», η Βίρτους Μπολόνια αντιμετωπίζει το φάσμα σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, καθώς σύμφωνα με τον Πρόεδρο του συλλόγου, Μάσιμο Ζανέτι, η οικονομική... τρύπα ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ για τη φετινή σεζόν, τα οποία έβαλε ο ίδιος από την... τσέπη του. Η πρόβλεψη είναι δυσοίωνη και για την ερχόμενη σεζόν, αφού η οικονομική ζημία υπολογίζεται στα 10 εκατ. ευρώ, με τη μετακόμιση στο νέο γήπεδο να φαντάζει ως «σανίδα σωτηρίας» για τον ιστορικό ιταλικό σύλλογο.

Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού θα παίξει το τελευταίο της εντός έδρας ματς στο «PalaDozza» κόντρα στην Παρτίζαν, στις 3/12 και στη συνέχεια θα μετακομίσει στο νέο της γήπεδο. Μάλιστα οι Ιταλοί ανακοίνωσαν sold out για την αναμέτρηση, θέλοντας να αποχαιρετήσουν όπως πρέπει το γήπεδο που έγραψαν μεγάλες στιγμές στην ιστορία τους.

Το νεόδμητο «Unipoll Hall» έχει χωρητικότητα 11.000 θέσεις και στις 11 Δεκεμβρίου θα γίνουν τα... εγκαίνια κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.