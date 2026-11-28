Ρεάλ Μαδρίτης - Αλαβές 1-2: Εγκλήματα και τιμωρία...
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Η Ρεάλ πλήρωσε τα λάθη της άμυνας απέναντι στην Αλαβες, η οποία έφυγε με τεράστιο «διπλό» με 2-1 από τη Μαδρίτη κι έριξε τους νωθρούς Μερένγκες στην 3η θέση της La Liga.
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@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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