Η Ρεάλ πλήρωσε τα λάθη της άμυνας απέναντι στην Αλαβες, η οποία έφυγε με τεράστιο «διπλό» με 2-1 από τη Μαδρίτη κι έριξε τους νωθρούς Μερένγκες στην 3η θέση της La Liga.

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