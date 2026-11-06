Ο Πανιώνιος με άνεση και την Μπόχουμ για το Conference Cup
Ο Πανιώνιος νίκησε και την Μπόχουμ με 11-9, πέτυχε το δύο στα δύο, εξασφαλίζοντας ένα από τα τρία εισιτήρια και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference Cup γυναικών, μέσα από τον Β΄ προκριματικό όμιλο που φιλοξενεί στη Νέα Σμύρνη.
Η ελληνική ομάδα που στοχεύει στην πρώτη θέση στον όμιλο, το Σάββατο (7/11, 18:30) θα παίξει με τη γαλλική Τουλόν.
Tα οκτάλεπτα: 3-2, 2-1, 5-2, 1-4.
Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου 2, Λόουσον 1, Ρακιντζή 1, Κανελλοπούλου, Ξανθοπούλου, Καλαϊτζή 1, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ, Πάτερου, Λαμπροπούλου 6, Κάρολ, Λουπάκη, Μουστάκα.
Η βαθμολογία
- 1.Πανιώνιος 6 (2 αγ.)
- 2. Μπόχουμ 6 (3 αγ.)
- 3.Χάποελ Γιαρντέν 3 (2 αγ.)
- 4.Τουλόν 3 (2 αγ.)
- 5.Παλιλούλα 0 (3 αγ.)
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