Ο Πανιώνιος είχε την τελευταία λέξη απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, επικρατώντας με 12-11 στο «Σεράφειο» για την 6η αγωνιστική της Waterpolo League.

Το παιχνίδι που έριξε την αυλαία στην 6η αγωνιστική της Waterpolo League εξελίχθηκε σε μια αμφίρροπη μονομαχία, με τον Πανιώνιο να νικά τον Απόλλωνα Σμύρνης με 12-11 στο «Σεράφειο».

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης «έσβησε» την εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ και μαζί με τον Παναθηναϊκό και τη Βουλιαγμένη βρίσκονται σε απόσταση τριών βαθμών από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο Απόλλων Σμύρνης, που είχε να διαχειριστεί και την κούραση από τον αγώνα της Πέμπτης με την Τεράσα για το Euro Cup, ουσιαστικά... πέταξε στο βυθό της πισίνας τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Το παιχνίδι στο «Σεράφειο» ήταν ντέρμπι, με αρκετά νεύρα, από την αρχή μέχρι το τέλος . Ο Απόλλων έκλεισε το 1ο οκτάλεπτο στο υπέρ του 3-1, συντήρησε προβάδισμα δύο γκολ μέχρι το 5-3, όμως ο Πανιώνιος στα τελευταία 38 δευτερόλεπτα της β' περιόδου ισοφάρισε σε 5-5.

Οι φιλοξενούμενοι με τους Γούνα και Ανδρέα Μπιτσάκο, προσπέρασε με 7-6, με τον Μπογκντάνοβιτς να ισοφαρίζει σε 8-8. Οι Λασκαρίδης και Κεχαλάρης έκαναν το 9-8 και το 10-9 στις αρχές της τελευταίας περιόδου, οι Γούβης (3:57) και Λάζιτς (2:50) έφεραν νέα ανατροπή για τον Πανιώνιο (11-10), ο Ντάουμπε ισοφάρισε 11-11 (2:27), με τον αρχηγό του Πανιώνιου, Αλέξανδρου Γούνα να διαμορφώνει με εκτέλεση πέναλτι το τελικό σκορ, 12-11 (02:00), και τον τερματοφύλακα Ριστίτσεβιτς να τη «σφραγίζει» το τρίποντο στην εκπνοή του αγώνα.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 3-3, 3-4

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 2, Μπογκντάνοβιτς 4, Τσαγκαράκης, Καπότσης, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 2, Ρομπόπουλος, Μουρίκης 2, Γαρδίκας, Μυρίλος, Αλκης Λοράντος, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Ζουζούνης.

Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Οδυσσέας Καρατζάς, Σπυθολέων Καρατζάς, Τσολακούδης, Γούβης 2, Γραμματικός, Ανδρέας Μπιτσάκος 2, Λάζιτς 1, Γούνας 4, Μότσιας 1, Καπετανάκης 1, Πάρτσογλου, Λαμπάτος 1, Ανδριανόπουλος.

Nωρίτερα ο ΓΣ Περιστερίου επιβλήθηκε επί του Παλαιού Φαλήρου με 21-12 στο κολυμβητήριο της Χωράφας, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

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Βαθμολογία - 6η αγωνιστική