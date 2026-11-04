Χανιά - Υδραϊκός 16-15: Πρώτη νίκη στη Waterpolo League ανδρών
Τα Χανιά βρίσκοντας πολλές επιθετικές λύσεις στο 2ο ημίχρονο, νίκησαν τον Υδραϊκό με 16-15 στο Ηράκλειο, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών, πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στο πρωτάθλημα, παίρνοντας παράλληλα βαθιά βαθμολογική ανάσα.
Η ομάδα της Ύδρας προηγήθηκε 7-5 στο πρώτο ημίχρονο, διατήρησε το ελάχιστο προβάδισμα σε τρεις περιπτώσεις στο 3ο οκτάλεπτο, μέχρι το 10-9 στα 2:23 πριν από το τέλος της περιόδου.
Ομως ο ΝΟΧ με σερί 4-0, προηγήθηκε 13-10 (6:45) και 15-12 (3:29), ο Υδραϊκός πλησίασε στο 15-14 (2:06), ο Χαριτάκης έδωσε προβάδισμα νίκης στα Χανιά, με 16-14 (1:43), που αποδείχθηκε αρκετό, καθώς ο Τσαταλιός απλά μείωσε στο τελικό 16-15 (1:17).
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-3, 6-3, 5-5
ΝΟΧ (Γιώργος Κατσουλάκης): Κουτρουλάκης Ν., Καπής, Κόρακας 1, Κατάκης, Χωματάς, Δήμου 2, Ιβάνοφ 5, Χαριτάκης 1, Αποστολάκης 3, Μαζοκοπάκης 2, Βατράι, Τζανακάκης 2, Κουτρουλάκης Στ., Κοξ, Αυγουστιανάκης
Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης, Μαυρωτάς, Παππάς 1, Πρέκας, Δίπλαρος 1, Αντζιτς 1, Τσαταλιός 3, Παπάκος 2, Καλαϊτζής 3, Αγκόρτσας, Γιαννάτος4, Γιανναράς.
Η βαθμολογία - (6η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 18
- 2.Παναθηναϊκός 15
- 3.Πανιώνιος 15
- 4.Βουλιαγμένη 15
- 5.Απόλλων Σμύρνης 12
- 6.ΠΑΟΚ 10
- 7.Υδραϊκός 9
- 8.Εθνικός 9
- 9.Π. Φάληρο 7
- 10.Χανιά 4
- 11.Χίος 4
- 12.ΓΣ Περιστερίου 3
- 13.Γλυφάδα 2
- 14.Ηλυσιακός 0
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