Ο ΝΟ Χανίων νικώντας τον Υδραϊκό με 16-15 στο Ηράκλειο, πανηγύρισε το πρώτο τρίποντο στη Waterpolo League ανδρών.

Τα Χανιά βρίσκοντας πολλές επιθετικές λύσεις στο 2ο ημίχρονο, νίκησαν τον Υδραϊκό με 16-15 στο Ηράκλειο, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών, πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στο πρωτάθλημα, παίρνοντας παράλληλα βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Η ομάδα της Ύδρας προηγήθηκε 7-5 στο πρώτο ημίχρονο, διατήρησε το ελάχιστο προβάδισμα σε τρεις περιπτώσεις στο 3ο οκτάλεπτο, μέχρι το 10-9 στα 2:23 πριν από το τέλος της περιόδου.

Ομως ο ΝΟΧ με σερί 4-0, προηγήθηκε 13-10 (6:45) και 15-12 (3:29), ο Υδραϊκός πλησίασε στο 15-14 (2:06), ο Χαριτάκης έδωσε προβάδισμα νίκης στα Χανιά, με 16-14 (1:43), που αποδείχθηκε αρκετό, καθώς ο Τσαταλιός απλά μείωσε στο τελικό 16-15 (1:17).

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-3, 6-3, 5-5

ΝΟΧ (Γιώργος Κατσουλάκης): Κουτρουλάκης Ν., Καπής, Κόρακας 1, Κατάκης, Χωματάς, Δήμου 2, Ιβάνοφ 5, Χαριτάκης 1, Αποστολάκης 3, Μαζοκοπάκης 2, Βατράι, Τζανακάκης 2, Κουτρουλάκης Στ., Κοξ, Αυγουστιανάκης

Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης, Μαυρωτάς, Παππάς 1, Πρέκας, Δίπλαρος 1, Αντζιτς 1, Τσαταλιός 3, Παπάκος 2, Καλαϊτζής 3, Αγκόρτσας, Γιαννάτος4, Γιανναράς.

Η βαθμολογία - (6η αγωνιστική)