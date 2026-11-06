Ο Πανιώνιος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και νίκησε την Παλιλούλα με 25-1 στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού ομίλου LEN Conference Cup Γυναικών στη Νέα Σμύρνη.

Ο Πανιώνιος ήταν καταιγιστικός και με απόλυτο όπλο του την άμυνα κυριάρχησε απέναντι στην Παλιλούλα στην πρεμιέρα των προκριματικών του LEN Conference Cup Γυναικών στη Νέα Σμύρνη. O Πανιώνιος στον δεύτερο προκριματικό όμιλο αντιμετωπίζει τις Παλιλούλα, Μπόχουμ, Χάποελ Έμεκ και Τούλον.

Ο Πανιώνιος, στον όμιλο που φιλοξενεί στη Νέα Σμύρνη, επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της σερβικής Παλιλούλα με το εντυπωσιακό 25-1, ξεκινώντας ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο Conference Cup Γυναικών.

Η ομάδα της Ζηνοβίας Καραγιάννη μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της και κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα έξι τερμάτων (6-0).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος συνέχισε στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του και διευρύνοντας τη διαφορά, για να πάει στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 13-0.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Πανιώνιος συνέχισε ακάθεκτος τη δουλειά, χωρίς να αφήσει με την άμυνα του κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Παλιλούλα, η οποία παρέμεινε χωρίς γκολ και στο τρίτο οκτάλεπτο, με τις «κυανέρυθρες» να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, κάνοντας το 19-0.

Σε μια αναμέτρηση που είχε πλέον αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα, ο Πανιώνιος δεν κατέβασε ταχύτητα ούτε στο τελευταίο οκτάλεπτο, πετυχαίνοντας ακόμη έξι τέρματα. Οι «κυανέρυθρες» διατήρησαν την αμυντική τους προσήλωση μέχρι τα τελευταία λεπτά, με την Παλιλούλα να βρίσκει για πρώτη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις 3:42 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, γεγονός που αποτυπώνει την εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ομάδας της Ζηνοβίας Καραγιάννη, η οποία επικράτησε με το εκκωφαντικό 25-1.

Τα οκτάλεπτα: 0-6, 0-7 ,0-6 ,1-6

Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου 5, Λόσον 2, Ρακιντζή, Κανελλοπούλου 1, Ξανθοπούλου, Καλαϊτζή 2, Χαρικιοπούλου 2, Χριστοδούλου-Άουτ 7, Πάτερου 1, Λαμπροπούλου 4, Κάρολ 1, Λουπάκη, Μοροχλιάδου.

Παλιλούλα (Μάρκο Γκουμπράνοβιτς): Κούλιτς, Άντρεγιτς, Αρσενίγεβιτς, Βράνκοβιτς, Μπάλατς, Ραντούλοβιτς, Πέτροβιτς, Κιρστέσκι 1, Γιοβάνοβιτς, Κόστιτς

Στην άλλη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού ομίλου του Conference Cup Γυναικών, η Μπόχουμ επικράτησε με 13-10 της Χάποελ Έμεκ, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Επόμενη αντίπαλος του Πανιωνίου είναι η γερμανική Μπόχουμ, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο κλειστό κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο της συνέχειας των υποχρεώσεών του στα προκριματικά του Conference Cup Γυναικών.

Παράλληλα, τα Χανιά ρίχνονται απόψε στη μάχη στη Ρουμανία, με στόχο την εξασφάλιση της πρόκρισης στη κύρια φάση του Conference Cup Γυναικών. Η ομάδα της Κρήτης αντιμετωπίζει την Άλμπα Ιούλια την Παρασκευή (06/11, 19:00), σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για την προσπάθειά της να εξασφαλίσει την πρόκριση στη διοργάνωση. H ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη διοργάνωση, έχοντας καταλάβει πέρσι την τιμητική πέμπτη θέση.

Τα Χανιά θα αντιμετωπίσουν στον όμιλό τους τις Άλμπα Ιούλια, Γκίορ και Μεντιτεράνι.

Το πρόγραμμα του Πανιωνίου:

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Παλιλούλα-Πανιώνιος 1-25

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

19:00 Πανιώνιος Μπόχουμ

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

18:30 Τούλον-Πανιώνιος

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

13:00 Χάποελ Έμεκ-Πανιώνιος

Το πρόγραμμα των Χανίων:

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

19:00 Άλμπα Ιούλια-Χανιά

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

17:00 Γκίορ-Χανιά

Kυριακή 8 Νοεμβρίου